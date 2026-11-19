"Igosi" će u petak odigrati svoj meč devetog kola.

Izvor: ABA liga/KK Cibona/Ivana Dergez

Nakon što su poslije dva produžetka srušili podgoričku Budućnost (104:100), košarkaši Igokee m:tel bieće u petak na novom ispitu u ABA ligi. Gostovaće ekipi FMP-a, a pred ovaj duel iz stručnog štaba Igokee naglašavaju da trenutni plasman tima iz Železnika na tabeli ne oslikava realan kvalitet i partije koje su pružali u dosadašnjem dijelu sezone.

"Igramo sa ekipom FMP-a koja, u odnosu na igre koje je pružila, sigurno nema odgovarajuću poziciju na tabeli. Mislim da je, kao i mi, trebalo da imaju bar još jednu pobjedu više, ali to je ABA liga. U svakoj utakmici moraš da daš sve od sebe i da budeš fokusiran 40 minuta da bi pobijedio", rekao je trener tima iz Aleksandrovca Nenad Stefanović.

Za razliku od domaćina koji je imao cijelu sedmicu za pripremu utakmice, Igokea meč dočekuje u žestokom ritmu nastupa na dva fronta.

"Oni su imali sedam dana da se pripreme za nas, dok mi igramo rame uz rame sa evroligaškim i Evrokup ekipama — ovo nam je 15. utakmica u 45 dana. Međutim, vjerujem u svoje momke. Siguran sam da ćemo izvući posljednji atom snage, a to će nam biti potrebno za pobjedu sutra, čime bismo prvi dio sezone, do reprezentativnog prozora, zaokružili na najbolji mogući način", riječi su Stefanovića.

Pred ovaj meč Igokea m:tel je šesta u grupi A sa učinkom 3-4, dok je FMP, koji je na omjeru 2-5, devetoplasirani. Utakmica u Železniku igra se sa početkom u 18.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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