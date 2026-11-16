Pjer otišao, Pjer došao: Igokea m:tel predstavila novajliju iz SAD

Nejt Pjer-Luis je napustio klub, a Džejden Pjer je stigao među "igose".

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Igokea m:tel ekspresno je reagovala na košarkaškom tržištu i pronašla novog organizatora igre nakon odlaska Nejta Pjera-Luisa. Kao direktna zamjena za beka koji je karijeru nastavio u ruskom Zenitu iz Sankt Peterburga, redove aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine pojačao je američki plejmejker Džejden Pjer (23).

Novi košarkaš kluba iz Aleksandrovca stiže pravo iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je tokom prošle sezone sa velikim uspjehom nosio dres univerziteta TCU. U dresu ovog tima bio je standardni član startne petorke, odigravši svih 35 utakmica i bilježeći u prosjeku nešto više od 10 poena po meču, čime je dao značajan doprinos plasmanu ekipe na završni NCAA turnir.

Prije dolaska u TCU, Pjer je tri godine gradio ime na prestižnom koledžu Providens.Takmičeći se u samom vrhu američke koledž košarke, stekao je dragocjeno iskustvo igranja protiv vrhunskih rivala, a univerzitetsku karijeru krunisao je sa više od 1.000 postignutih poena, uz zavidnu pouzdanost u organizaciji napada i šutu sa distance.

Dolazak u Igokeu m:tel za ovog mladog beka predstavlja prvi profesionalni angažman u evropskoj košarci.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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