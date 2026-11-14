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Igokea prodala Pjer-Luisa, Radivojević oduševljen: Potvrda dobrog rada u klubu

Igokea prodala Pjer-Luisa, Radivojević oduševljen: Potvrda dobrog rada u klubu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Glas Srpske
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Zenit iz Sankt Peterburga poslao je ponudu koja se ne odbija za Nejta Pjer-Luisa.

Nejt Pjer-Luis Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Dosadašnji košarkaš Igokee Nejt Pjer-Luis karijeru nastavlja u Zenitu iz Sankt Peterburga.

Nakon što su "igosi" slavili u duelu sa praškom Slavijom i obezbijedili plej-in u FIBA Ligi šampiona, stigla je vijest da Pjer-Luis odlazi u Rusiju. Još tokom VTB Superkupa, ruski klub pokazao je interesovanje za talentovanog Amerikanca, uslijedila je "ponuda koja se ne odbija", tako da su sve tri strane na kraju zadovoljne.

To je potvrdio i Vuk Radivojević, izvršni direktor Aleksandrovčana, koji je za "Glas Srpske" izjavio da je ovaj transfer još jedna potvrda dobrog rada svih u klubu.

"Još jednom se pokazalo da su naši igrači na cijeni i Nejtov odlazak u Zenit potvrda je dobrog rada svih u klubu. Ovo je još jedan u nizu velikih transfera koje smo realizovali", rekao je Radivojević.

Izvor: MN PRESS

U proteklom periodu igrači Igokee su, uz obeštećenje prema klubu, otišli i u Fenerbahče, Bamberg, Crvenu zvezdu, Partizan, Dubai, Budućnost, Sasari…

"Sada smo realizovali transfer u Zenit koji je poslao, to moram da istaknem, zaista sjajnu ponudu kako za Igokeu tako i za samog igrača. S obzirom i na odlične odnose koje imamo sa Zenitom, a poštujući i priliku koju je Nejt dobio za dalji napredak u karijeri, odlučili smo da tu ponudu prihvatimo. Hvala mu na svemu što je uradio i našem dresu i želimo mu puno sreće u nastavku karijere", dodao je Radivojević.

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Tagovi

KK Igokea KK Zenit Vuk Radivojević transferi

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