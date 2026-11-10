Igokea putuje u Prag na noge Slaviji: Najvažniji meč u dosadašnjem dijelu sezone!

"Idemo da pobjedom ostvarimo prolazak u narednu rundu", poručio je trener Igokee Nenad Stefanović.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee u srijedu od 18 časova gostuju u Prago kod Slavije u okviru četvrtog kola FIBA Lige šampiona i pokušaće da se iskupe nakon šokantnog poraza od Krke u ABA ligi.

"Čeka nas najbitniji meč u dosadašnjem dijelu sezone, utakmica sa Slavijom u gostima poslije pobjede na domaćem terenu od pet razlike.Ne idemo tamo da branimo razliku. Idemo da uradimo ono što smo zacrtali od prvog dana od kada smo zajedno, a to je da pobjedom ostvarimo prolazak u narednu rundu — da li je to plej-in ili top 16 fazu direktno", rekao je trener Igokee Nenad Stefanović.

Igokea ima zgusnut raspored i tokom novembra praktično će računajući sva takmičenja prevaliti preko 10.000 kilometar, ali ne osvrće se Stefanović mnogo na to.

"Uz sve neke probleme koje imamo, nećemo tražiti nikakve izgovore, vjerujem u moje momke i znam da ćemo uraditi dobar posao", rekao je trener Igokee.

Novajlija u redovima Igokee Milutin Vujičić poručio je da su on i saigrači ostavili iza sebe neugodni poraz od Krke.

"Utakmica dolazi poslije poraza od Krke, ali nema puno vremena za razmišljanje. Već smo fokusirani na sljedeću utakmicu protiv Slavije. Jako bitna utakmica za Ligu šampiona za nas. Pokušavamo polako da dođemo u ritam i kroz treninge ispravimo greške", rekao je Vujičić.