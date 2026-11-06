Zaboraviti Zenit, nastaviti niz: Igokea m:tel traži 12. uzastopnu pobjedu protiv Krke!

Ekipa iz Aleksandrovca već sedam godina ne zna za poraz od Krke.

Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Nakon povratka iz Rusije, gdje su doživjeli poraz u susretu sa Zenitom (91:70) u okviru Vinlajn basket kupa, košarkaši Igokee m:tel ponovo se okreću obavezama u ABA ligi.

Prvog dana vikenda, ekipa Nenada Stefanovića biće gost Krke, koju je u okviru regionalnog takmičenja porazila 11 puta zaredom! Tim iz Novog Mesta je posljednji trijumf nad Aleksandrovčanima uknjižio 23. novembra 2019. godine, kada je u dvorani Leon Štukelj došao do pobjede razlikom od samo jednog poena (76:75).

"Poslije dosta teškog i zahtjevnog putovanja u Rusiji i utakmice koja uopšte nije bila laka, regenerisali smo se i spremno očekujemo sutrašnji susret sa Krkom. To je jedan tim čije stanje i pozicija na tabeli ne oslikava realno njihov kvalitet igre koji su pružili. Odigrali su dosta veoma dobrih utakmica, neke su izgubljene u posljednjoj sekundi, rekao bih i nesrećno. Mislim da su zaslužili daleko bolji rezultat nego što trenutno imaju", rekao je Stefanović u najavi utakmice, istakavši:

"Gostovanje u Novom Mestu je uvijek teško. Tim je dobro pripremljen i veoma dobro vođen, ali mi znamo koji su naši ciljevi. Pokušaćemo da u ovom sastavu, koji je daleko od kompletnog, da odigramo najbolju moguću utakmicu i nadamo se pobjedi."

U najavi utakmice oglasio se i Džoel Armotreding.

"Ovo je veoma važna utakmica za nas. Uložili smo mnogo truda, jakog treninga i pripreme kako bismo mogli da odigramo utakmicu na najbolji način. Dobro igramo zajedno, gradimo timsku hemiju tako da ćemo sutra izaći i to potvrditi."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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