Igokea m:tel "protutnjala" Draženovim domom: Plus 20 protiv Cibone, za prekid niza poraza u ABA ligi!

Aleksandrovčani su do gostovanja u Zagrebu nanizali tri poraza u regionalnom takmičenju, ali je niz neuspjeha večeras prekinut zahvaljujući sjajnoj partiji.

Izvor: ABA liga/KK Cibona/Ivana Dergez

Igokea m:tel prekinula je niz poraza u ABA ligi, koji je trajao tri kola.

U prvoj ovosezonskoj utakmici u regionalnom takmičenju van Laktaša tim Nenada Stefanovića je porazio Cibonu razlikom od 20 poena (69:89) i upisao treću uzastopnu pobjedu u Draženovom domu. Prethodno su Aleksandrovčani bili uspješni u martu 2024. i 2025. godine.

Ključni kapital u glavnom gradu Hrvatske "igosi" su stekli u prvih pet i po minute druge četvrtine. Od 19:22 na semaforu nakon prvog kvartala, stiglo se do plus 14 za goste nakon velike serije (19:33). Na pauzi je kapital gostujućeg tima iznosio osam poena (33:41), koji je odličnom igrom do ulaska u dionicu odluke uduplan, pa se u završnih 10 minuta ušlo pri rezultatu 51:67.

Furiozno su gosti započeli posljednji period igre, napravivši seriju 15:2, za plus 29 (53:82) na nešto manje od šest minuta do kraja meča, pa se do kraja samo postavljalo pitanje konačne razlike...

Petorica košarkaša postigla su dvocifren broj poena u pobjedničkom taboru. Prednjačio je Lazar Stefanović sa 16, Petar Kovačević je dodao 15, Roman Pen 13, Haris Delalić je u pobjedi učestvovao sa 12 poena, dok se Đorđe Topolović zaustavio na 10.

Što se tiče narednih obaveza Igokee m:tel, za 2. novembar je zakazano gostovanje Zenitu u okviru Vinlajn basket kupa. Pet dana kasnije Stefanovićevi puleni će biti gosti Krke u Novom Mestu, u okviru ABA lige, poslije čega slijedi gostovanje praškoj Slaviji u FIBA Ligi šampiona.

U Laktaše će se Igokea m:tel vratiti 14. novembra, kada će ukrstiti koplja sa ekipom Budućnosti u sklopu ABA lige.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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