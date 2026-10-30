logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea m:tel "protutnjala" Draženovim domom: Plus 20 protiv Cibone, za prekid niza poraza u ABA ligi!

Igokea m:tel "protutnjala" Draženovim domom: Plus 20 protiv Cibone, za prekid niza poraza u ABA ligi!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Aleksandrovčani su do gostovanja u Zagrebu nanizali tri poraza u regionalnom takmičenju, ali je niz neuspjeha večeras prekinut zahvaljujući sjajnoj partiji.

igokea Izvor: ABA liga/KK Cibona/Ivana Dergez

Igokea m:tel prekinula je niz poraza u ABA ligi, koji je trajao tri kola.

U prvoj ovosezonskoj utakmici u regionalnom takmičenju van Laktaša tim Nenada Stefanovića je porazio Cibonu razlikom od 20 poena (69:89) i upisao treću uzastopnu pobjedu u Draženovom domu. Prethodno su Aleksandrovčani bili uspješni u martu 2024. i 2025. godine.

Ključni kapital u glavnom gradu Hrvatske "igosi" su stekli u prvih pet i po minute druge četvrtine. Od 19:22 na semaforu nakon prvog kvartala, stiglo se do plus 14 za goste nakon velike serije (19:33). Na pauzi je kapital gostujućeg tima iznosio osam poena (33:41), koji je odličnom igrom do ulaska u dionicu odluke uduplan, pa se u završnih 10 minuta ušlo pri rezultatu 51:67.

Furiozno su gosti započeli posljednji period igre, napravivši seriju 15:2, za plus 29 (53:82) na nešto manje od šest minuta do kraja meča, pa se do kraja samo postavljalo pitanje konačne razlike...

Petorica košarkaša postigla su dvocifren broj poena u pobjedničkom taboru. Prednjačio je Lazar Stefanović sa 16, Petar Kovačević je dodao 15, Roman Pen 13, Haris Delalić je u pobjedi učestvovao sa 12 poena, dok se Đorđe Topolović zaustavio na 10.

Što se tiče narednih obaveza Igokee m:tel, za 2. novembar je zakazano gostovanje Zenitu u okviru Vinlajn basket kupa. Pet dana kasnije Stefanovićevi puleni će biti gosti Krke u Novom Mestu, u okviru ABA lige, poslije čega slijedi gostovanje praškoj Slaviji u FIBA Ligi šampiona.

U Laktaše će se Igokea m:tel vratiti 14. novembra, kada će ukrstiti koplja sa ekipom Budućnosti u sklopu ABA lige.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Igokea KK Cibona košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC