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"Znali smo da će uslijediti odgovor Zvezde!" Trener Igokee o posljednjem poenu Monekea: "Taj napad se prekida faulom"

"Znali smo da će uslijediti odgovor Zvezde!" Trener Igokee o posljednjem poenu Monekea: "Taj napad se prekida faulom"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Strateg "igosa" sumirao je dramatični duel sa Crvenom zvezdom, u kojem je njegov tim poklekao u posljednjim sekundama (80:81).

Nenad Stefanović o utakmici Igokea Crvena zvezda Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Imali su košarkaši Igokee m:tel 17 poena prednosti protiv Crvene zvezde (50:33) nakon prvog poluvremena, ali su kompletan kapital prosuli u drugih 20 minuta.

Na kraju je u junaka gostiju iz Beograda izrastao Čima Moneke, koji je pri rezultatu 80:79 izblokirao Harisa Delalića a onda pogodio na drugoj strani za prednost i pobjedu svog tima (80:81).

"Čestitke Crvenoj zvezdi na pobjedi, treneru Navaru, njegovom stručnom štabu i igračima. Smatram da smo odigrali izuzetno dobro prvo poluvrijeme, čime smo ih natjerali da u nastavku reaguju većim nivoom čvrstine i odbrane, što nas je udaljilo od koša. U prvih dvadeset minuta protok lopte bio je na visokom nivou i uspjeli smo da nametnemo svoj ritam. Znali smo da će uslijediti njihov odgovor u drugom dijelu. Nismo imali loše šuteve u napadu, naprotiv, stvorili smo dosta otvorenih pozicija, ali povratno trčanje u odbranu i određene sitnice morali su da budu na znatno boljem nivou", rekao je trener Igokee m:tel Nenad Stefanović, nastavivši:

"Na samom kraju primili smo pogodak iz tranzicije preko cijelog terena, što je situacija koja se ne smije dopustiti. Taj napad se morao prekinuti prekršajem. U posljednjem posjedu postojala je mogućnost da akciju riješimo pametnije, eventualnim šutem spolja, umjesto ulaska pod koš u gužvu. Ipak, ponosan sam na ekipu koju vodim. Potrebno nam je još malo fokusa i pažnje na detalje kako bismo ovakve utakmice, koje smo po prikazanoj igri zaslužili, mirno priveli kraju. Vjerujem da će to doći vremenom, nadam se već u narednom meču u utorak."

Bila je ovo za Igokeu m:tel treća uzastopna utakmica kod kuće, gdje su prethodno odmjerili snage sa Cedevita Olimpijom u ABA ligi i Parmom Perm u Vinlajn basket kupu. U tom ritmu će se i nastaviti jer 27. oktobra u Laktaše dolazi praška Slavija, u okviru FIBA Lige šampiona.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Nenad Stefanović KK Igokea košarka ABA liga KK Crvena zvezda treneri

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