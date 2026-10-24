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Čima Moneke junak Zvezde u Laktašima: "Nekad nemaš energije, pa moraš da je pronađeš - u tome smo uspjeli!"

Čima Moneke junak Zvezde u Laktašima: "Nekad nemaš energije, pa moraš da je pronađeš - u tome smo uspjeli!"

Autori Goran Arbutina Autori Dragan Šutvić
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Moneke je blokirao Delalića pri vođstvu Igokee, a potom i poentirao za pobjedu svog tima.

Čima Moneke i Dejan Davidovac o utakmici Igokea Crvena zvezda Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Crvene zvezde su poslije "hičkokovske" završnice slavili u Laktašima protiv Igokee m:tel.

Na kraju je na semaforu pisalo 80:81, a meč-viner beogradskog tima bio je Čima Moneke, koji je 13 sekundi prije kraja blokirao Harisa Delalića pri minimalnom vođstvu Igokee, a onda i pogodio na drugoj strani za trijumf svog tima.

Zaostala je Crvena zvezda čak 17 poena za domaćima u prvom dijelu (50:33), ali je u nastavku, na krilima velikog broja svojih navijača, preokrenula situaciju u svoju korist i slavila pred duplo kolo u Evroligi.

"Da, odbrana nam je bila užasna u prvom poluvremenu. Nismo imali energije. Ne znam, važno je pobijediti u svakoj utakmici, znaš. Ponekad nemaš energiju pa moraš da je pronađeš. Mi smo je danas pronašli i srećan sam zbog pobjede", riječi su Monekea, koji je meč završio sa 10 poena.

"Teška utakmica, očekivano. Igokea je sjajna ekipa, ovdje nam je uvijek teško, tako da se nismo iznenadili. Jurili smo njihovu veliku prednost iz prvog poluvremena. Potrošnja je bila ogromna, ali na kraju je najvažnije da smo dobili", istakao je Dejan Davidovac, koji je oduševljen atmosferom i navijanjem za goste.

"Standardno, tradicionalno dobra podrška. Naravno da nam je svima drago kada dođemo ovdje. Vidimo se sljedeće godine."

 (mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Igokea košarka ABA liga Čima Moneke Dejan Davidovac

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