18 : 31 14' - Igokea ne posustaje Lijep potez Davidovca, a onda nova trojka za Stefanovića, ostao je sam i pogodio! 42:26.

18 : 28 13' - Zvezda se baš muči Ništa od trojke Dobrića, a onda brzi poeni Pena. Novi promašaj Dobrića poslije prodora - 38:24.

18 : 25 11' - Mini serija Zvezde Serija Crvene zvezde 4:0, Karter i Dobrić su natjerali Stefanovića da zatraži tajm-aut - 36:24.

18 : 20 Kraj prve četvrtine, Igokea na plus 16! Semafor pokazuje 36:20 za Igokeu, koja je postigla već pet trojki, iz sedam pokušaja! Zasad posljednju je postigao Manojlović iz kornera, sa zvukom sirene. AFTER 1/4: @BCIgokea - @kkcrvenazvezda 36:20.Live stats: https://t.co/W802EPmS1k #ABALiga https://t.co/dV8TALJFK4 — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)October 24, 2026

18 : 19 9' - Igokea ima dvocifrenu prednost Već dvojica igrača Igokee su dvocifrena, Zvezda ima problema u napadu, a još više u odbrani. Konačno lijep potez Đurišića - 31:18.

18 : 15 8' - Igokea je već na 27 poena Održavaju igrači Nenada Stefanovića prednost od 13 poena (27:14). Još su dva i po minuta do isteka prvog kvartala.

18 : 10 20:10, mora da reaguje Ibon Navaro! Već deset poena je postigao Lazar Stefanović, isto onoliko koliko i cijeli tim Beograđana do sada. Mora španski trener na klupi Crvene zvezde da traži tajm-aut na pet i po minuta do kraja prve četvrtine.

18 : 08 4' - Odličan početak Igokee, 16:8 Igokea je već postigla dvije trojke i vodi 16:8, pogodili su Lazić i Stefanović van linije od 6.75 poena.

17 : 59 Bez Nvore, Vajler-Beba i Boldvina U odnosu na derbi sa Partizanom, Navaro će odmoriti trojicu igrača, dok se u tim vraćaju i Ognjen Dobrić i Vojin Medarević.

17 : 57 Motli se vratio nakon povrede Krilni centar Crvene zvezde Džonatan Motli igraće u ovom meču, prvi put od povrede. Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

17 : 18 Ništa od debija najnovijeg pojačanja Crvene zvezde Kristijan Koloko je stigao na dan derbija u Beograd, ali nije otputovao sa timom u Laktaše, prenio je Mozzartsport. Biće novom centru crveno-bijelih potrebno vrijeme da se adaptira, a vidjećemo kako se se stvari odvijati naredne nedjelje, kada je na programu duplo kolo u Evroligi.

17 : 16 Šta očekuje Nenad Stefanović? "Očekuje nas praznik košarke u Laktašima. Tako je uvijek kada nam dolazi jedan od dva vječita rivala. Imali smo jedan dan više za oporavak u odnosu na njih, ali ne smatram da će to biti neki veliki faktor. Siguran sam da će moji momci biti motivisani i puni energije izaći na parket", rekao je trener Igokee Nenad Stefanović. Izvor: KK Budućnost/Filip Filipović

17 : 15 Šta je rekao Navaro? "Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobjede", rekao je trener crveno-bijelih Ibon Navaro. Izvor: MN PRESS