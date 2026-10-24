logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, IGOKEA - CRVENA ZVEZDA: Furiozan start "igosa" - plus 16 u Laktašima! 0

Tok utakmice između Igokee i Crvene zvezde možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Košarkaši Igokee m:tel dočekuju Crvenu zvezdu, u okviru petog kola ABA lige.

Izabranici Ibona Navara su na trenutnom skoru od dvije pobjede i jednog poraza (5. mjesto), dok je Igokea u obrnutom odnosu (9. mjesto).

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
18:31

14' - Igokea ne posustaje

Lijep potez Davidovca, a onda nova trojka za Stefanovića, ostao je sam i pogodio! 42:26.

18:28

13' - Zvezda se baš muči

Ništa od trojke Dobrića, a onda brzi poeni Pena. Novi promašaj Dobrića poslije prodora - 38:24.

18:25

11' - Mini serija Zvezde

Serija Crvene zvezde 4:0, Karter i Dobrić su natjerali Stefanovića da zatraži tajm-aut - 36:24.

18:20

Kraj prve četvrtine, Igokea na plus 16!

Semafor pokazuje 36:20 za Igokeu, koja je postigla već pet trojki, iz sedam pokušaja! Zasad posljednju je postigao Manojlović iz kornera, sa zvukom sirene.

18:19

9' - Igokea ima dvocifrenu prednost

Već dvojica igrača Igokee su dvocifrena, Zvezda ima problema u napadu, a još više u odbrani. Konačno lijep potez Đurišića - 31:18.

18:15

8' - Igokea je već na 27 poena

Održavaju igrači Nenada Stefanovića prednost od 13 poena (27:14). Još su dva i po minuta do isteka prvog kvartala.

18:10

20:10, mora da reaguje Ibon Navaro!

Već deset poena je postigao Lazar Stefanović, isto onoliko koliko i cijeli tim Beograđana do sada. Mora španski trener na klupi Crvene zvezde da traži tajm-aut na pet i po minuta do kraja prve četvrtine.

18:08

4' - Odličan početak Igokee, 16:8

Igokea je već postigla dvije trojke i vodi 16:8, pogodili su Lazić i Stefanović van linije od 6.75 poena.

17:59

Bez Nvore, Vajler-Beba i Boldvina

U odnosu na derbi sa Partizanom, Navaro će odmoriti trojicu igrača, dok se u tim vraćaju i Ognjen Dobrić i Vojin Medarević.

17:57

Motli se vratio nakon povrede

Krilni centar Crvene zvezde Džonatan Motli igraće u ovom meču, prvi put od povrede.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

17:18

Ništa od debija najnovijeg pojačanja Crvene zvezde

Kristijan Koloko je stigao na dan derbija u Beograd, ali nije otputovao sa timom u Laktaše, prenio je Mozzartsport. Biće novom centru crveno-bijelih potrebno vrijeme da se adaptira, a vidjećemo kako se se stvari odvijati naredne nedjelje, kada je na programu duplo kolo u Evroligi.

17:16

Šta očekuje Nenad Stefanović?

"Očekuje nas praznik košarke u Laktašima. Tako je uvijek kada nam dolazi jedan od dva vječita rivala. Imali smo jedan dan više za oporavak u odnosu na njih, ali ne smatram da će to biti neki veliki faktor. Siguran sam da će moji momci biti motivisani i puni energije izaći na parket", rekao je trener Igokee Nenad Stefanović.

Izvor: KK Budućnost/Filip Filipović

17:15

Šta je rekao Navaro?

"Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobjede", rekao je trener crveno-bijelih Ibon Navaro.

Izvor: MN PRESS

17:14

Dobro došli!

Zajedno ćemo pratiti utakmicu 5. kola Evrolige između Igokee i Crvene zvezde, meč je na programu od 18 časova u Laktašima.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije