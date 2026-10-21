logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea m:tel prekinula niz poraza: "Stotka" protiv Rusa pred dolazak Crvene zvezde

Igokea m:tel prekinula niz poraza: "Stotka" protiv Rusa pred dolazak Crvene zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Tim Nenada Stefanovića je upisao pobjedu u prvoj utakmici Vinlajn basket kupu. Savladana je Parma iz Perma pred susret sa Crvenom zvezdom u ABA ligi.

igokea, košarkaši Igokee, Nenad Stefanović Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel prekinuli su neugodan niz poraza, koji je trajao četiri meča.

Do susreta sa Parmom iz Perma, u okviru Vinlajn basket kupa, ekipa koju kao trener predvodi Nenad Stefanović upisala je po dva neuspjeha u FIBA Ligi šampiona (Bilbao i Alba) i ABA ligi (Borac Čačak i Cedevita Olimpija). Neugodan niz je, međutim, prekinut u prvoj utakmici Vinlajn basket kupa, poslije koje je Igokea m:tel goste u Rusiju ispratila razlikom od 14 poena (100:86).

Imali su domaćini u drugoj četvrtini prednost od 11 poena u nekoliko navrata, ali je tim iz Perma odličnom igrom u drugoj polovini te dionice nadoknadio minus i u drugo poluvrijeme ušao uz poen prednosti (48:49).

Igokea m:tel je, ipak, bila dominantija u nastavku meča, a pogotovo se to odnosi na treću dionicu koju je riješila rezultatom 27:17 za plus 9 (75:66) pred završnih 10 minuta. Na dva i po minuta do kraja taj kapital je uvećan skoro duplo (95:78), pa je već tad bilo jasno da će Aleksandrovčani pobjedom otvoriti svoj drugi nastup u ovom takmičenju.

U domaćem taboru petorica košarkaša su bila "dvocifrena". Prednjačio je Petar Kovačević sa 19 poena, Nejt Pjer-Luis je dodao 17, Lazar Stefanović 16, Džoel Armotreding je dodao 13, dok je Aleksandar Lazić u ovoj pobjedi učestvovao sa 10 poena. Kad je riječ o Rusima, prvo ime bio je Džeremaja Martin sa 24 poena.

Pred timom iz Aleksandrovca sada je domaći susret sa Crvenom zvezdom u okviru ABA lige, koji se igra u subotu (24. oktobar) od 18.00 časova. Kad je u pitanju naredni ispit u Vinlajn basket kupu, ekipa Nenada Stefanovića će 2. novembra u Sankt Peterburgu biti gost Zenita.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC