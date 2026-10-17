logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Četvrti poraz "igosa" u nizu: Cedevita Olimpija se ugostila - 84 slobodna bacanja u Laktašima!

Četvrti poraz "igosa" u nizu: Cedevita Olimpija se ugostila - 84 slobodna bacanja u Laktašima!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Računajući ABA ligu i FIBA Ligu šampiona, Aleksandrovčani su ove sezone ostvarili samo jedan trijumf.

Igokea izgubila od Cedevita Olimpije u ABA ligi Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Peti meč u sezoni - četvrti poraz za Igokeu.

Računajući ABA ligu i FIBA Ligu šampiona, Aleksandrovčani su ove sezone ostvarili samo jedan trijumf, a večeras su u regionalnom takmičenju doživjeli neuspjeh u duelu sa Cedevita Olimpijom - 81:93.

  • IGOKEA - CEDEVITA OLIMPIJA 81:93 (23:23, 18:20, 17:25, 23:25)

Veoma tvrd meč odigran je u prvom poluvremenu, sa mnogo prekršaja i čak 45 slobodnih bacanja (na kraju 84), gdje nijedna ekipa nije uspjela da stekne osjetniju prednost.

U trećoj četvrtini bolja igra gostiju, koji su sredinom ove dionice stekli do tada maskimalnih 11 poena prednosti (45:56). Ipak, serijom 8:0 (dvije trojke Kovačevića), Aleksandrovčani su se brzo vratili u meč. Uslijedila je nervoza, tehnička za domaću klupu i trenera Stefanovića, pa su gosti ponovo došli do dvocifrenog plusa (54:64).

Početkom četvrte četvrtine vidjeli smo 13 poena prednosti za goste (58:71) i tada je bilo jasno da će "igosi" doživjeti novi poraz. Prelomljen je susret u tim trenucima, a Cedevita Olimpija ubrzo zatim stekla je maksimalnih "plus 14" (61:74). Gosti su sačuvali visoku prednost i na kraju trijumfovali 93:81.

Petar Kovačević sa 23 i Lazar Stefanović sa 17 poena prednjačili su u Igokei, dok je 13 dodao Džoel Armotrejding. U pobjedničkom timu najefikasniji sa 21 poenom bio Entoni Koven. Džordan Gejni ubacio je 16 poena, a Urban Kroflič 10.

Igokea ostaje na jednom trijumfu, protiv Slovana na otvaranju sezone u regionalnoj ligi, a u narednom kolu ponovo će biti domaćin. Ovaj put u Laktaše stiže Crvena zvezda.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea KK Cedevita Olimpija ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC