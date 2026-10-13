Pobjeda Albe: Igokea dugo parirala šampionu Njemačke, ali nije izdržala

Aleksandrovčani doživjeli drugi poraz u FIBA Ligi šampiona.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Igokee odigrali su borben meč u Berlinu, ali su na kraju ipak poraženi od njemačkog šampiona Albe, u drugom kolu FIBA Lige šampiona.

Dugo su "igosi" parirali višestrukom prvaku Njemačke, često imali prednost na svojoj strani, ali nisu imali snage da održe kontinuitet dobre igre do kraja i Alba je na kraju slavila 90:79.

Odigrao je tim Nenada Stefanovića mnogo bolje nego u prethodnim duelima (protiv Bilbaa i čačanskog Borca), ali je u finišu pao. Do posljednjeg kvartala Igokea je imala aktivan rezultat, ali je njemački tim četvrtu četvrtinu dobio rezultatom 29:17 i praktično u posljednjih deset minuta igre riješio pitanje pobjednika.

Izvor: fiba.basketball

Džo Vizkamp sa 19 poena i osam skokova bio je najefikasniji u pobjedničkom timu, Džastin Bin dodao je 17, a Sam Grizel deset. Lazar Stefanović pružio je odličnu partiju i ubacio 21 poen, po 11 su imali Roman Pen i Džoel Armotrejding, a jedan manje Nejt Pjer-Luis.

Sljedeći meč Igokea igra na domaćem terenu protiv praške Slavije 27. oktobra.