Igokea nije mogla do čuda u Laktašima: Bilbao siguran na startu FIBA Lige šampiona

Košarkaši Igokee ugostili su u utorak uveče ekipu Bilbaa na startu nove sezone FIBA Lige šampiona i upisali prvi poraz.

Izvor: championsleague.basketball/screenshot

Poslije početnog trijumfa u ABA ligi protiv Slovana iz Bratislave, izabranici Nenada Stefanovića su dočekali španski Bilbao i očekivano doživjeli poraz u Laktašima.

IGOKEA - BILBAO 79:92 (21:28, 14:22, 21:22, 23:20)

Dvostruki osvajač Evrokupa iz prethodne dvije sezone, na krilima raspoloženog Kanađanina Nejta Darlinga odlično je počeo u Laktašima i brzo stekao osjetniju prednost od 10 poena (10:20) sredinom prve četvrtine.

"Igosi" su potom uspjeli da prepolove razliku nakon trojke Aleksandra Lazića, ali je ipak prva četvrtina završena sa pristojnim vođstvom baskijskog tima od "plus sedam" (21:28).

Pokušavali su domaći košarkaši da uhvate priključak, međustim Španci su do sredine drugog kvartala dodatno povećali prednost na ubjedljivih 13 koševa (26:39), pa je trener Stefanović bio primoran da pozove tajm-aut.

Ipak, minut odmora nije urodio plodom po predstavnika Bosne i Hercegovine, koji nije imao rješenja za Litvanca Margirisa Normantasa, pa je u jednom momentu razlika bila i "plus 15" zahvaljujući prvenstveno odličnoj odbrani gostiju.

Bez problema su razliku od 15 koševa i sačuvali do odlaska na odmor u poluvremenu - 50:35.

Održavali su španski košarkaši rutinski razliku u trećoj četvrtini, pa su u posljednju četvrtinu ušli sa ubjedljivom prednošću od "plus 16".

A onda je za 60 sekundi na početku odlučujuće dionice Igokea serijom 8:0 prepolovila razliku, dvije trojke ubacio je Sandro Antunović i pokrenuo "igose" i vratio nadu.

Međutim, uzvratili su Baskijci seriju i vratili pristojnu razliku, koju su bez većih problema sačuvali do samog kraja.

Bastijen Votije sa 19 poena bio je najefikasniji kod Bilbaa, Martin Krampelj i Normantas su postigli po 10 pogodaka, dok je prvo ime "igosa" bio Lazar Stefanović sa 17 koševa. Dvocifreni učinak imali su još Aleksandar Lazić sa 13 i Haris Delalić sa tri poena manje.

Poslije ovog meča, "igosima" slijedi paklen raspored u kojem će za manje od mjesec dana odigrati još devet utakmica.

Najprije će za četiri dana dočekati čačanski Borac u okviru ABA lige, pa 13. oktobra putuju na gostovanje u Berlin, gdje će odigrati protiv Albe u FIBA Ligi šampiona, a četiri dana kasnije zakazan je duel sa Cedevitom Olimpijom u regionalnom takmičenju.

Potom im je zakazan meč sa ruskim Permom u VTB kupu 21. oktobra, a onda tri dana kasnije gostovanje Crvenoj zvezdi u ABA ligi.

Za 27. oktobar rezervisan je meč u Laktašima protiv praške Slavije u FIBA Ligi šampiona, a tri dana kasnije i gostovanje Ciboni u Zagrebu u ABA ligi.

I to nije kraj!

Već 2. novembra će Igokea putovati u Sankt Peterburg na megdan Zenitu u VTB, a onda i šest dana kasnije će putovati u slovenačko Novo Mesto, gdje će gostovati ekipi Krke u ABA ligi.

Za kraj nevjerovatno zgusnutog rasporeda u ovom periodu, igraće u Pragu protiv Slavije u FIBA Ligi šampiona.

(MONDO)