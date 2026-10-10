Nenad Stefanović preuzeo odgovornost za domaći poraz "igosa" od čačanskog Borca: "Ne treba upirati prstom u igrače"

Košarkaši Igokee pretrpjeli su prvi poraz u regionalnom takmičenju, pošto su na domaćem terenu u Laktašima poraženi od čačanskog Borca rezultatom 83:94 (22:22, 18:22, 19:30, 24:20).

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Nakon uvodne pobjede nad Slovanom, "igosi" nisu uspjeli da naprave novi trijumfalni korak u ABA ligi, dok je Borac stigao do prve pobjede u sezoni.

Odluka o pobjedniku pala je u trećoj dionici, u kojoj su gosti napravili ključnu seriju, dobili taj period sa 11 poena razlike (30:19) i sačuvali prednost do posljednjeg zvuka sirene.

Trener "igosa" Nenad Stefanović nije krio razočaranje izdanjem svog tima, naglasivši da je Borac od samog početka bio bolji rival na terenu.

"Čestitke Borcu na zasluženoj pobjedi, mislim da su od početka utakmice u svim aspektima bili bolji tim od nas. Za mene je najiskrenije veliko razočarenje kako smo odigrali večeras. Vidjevši kako smo odigrali prvo kolo, kao i drugo poluvrijeme protiv Bilbaa (FIBA Liga šampiona), vjerovali smo da proces sazrijevanja koji treba ovom timu može da bude malo brži i da ćemo probati da izbjegnemo ovakve situacije. Međutіm, očigledno smo pogriješili", izjavio je Stefanović.

Strateg Aleksandrovčana preuzeo je potpunu krivicu na sebe, poručivši da ekipa mora hitno da reaguje i vrati se prepoznatljivoj igri iz pripremnog perioda.

"Ovo večeras je bio dobar reset za sve nas. Preuzimam potpunu odgovornost jer kad ekipa igra ovako, nema potrebe upirati prstom u igrače. Na meni je da vratimo neke stvari po kojima smo u pripremama bili prepoznatljivi i da igramo na način na koji smo igrali, jer ovo sada nije put kojim želimo da idemo. Odsustvo (Strahinje) Gavrilovića nije razlog jer ovako ne možemo da izgledamo".

Vremena za analizu i odmor nema mnogo, jer ekipu već očekuju obaveze na evropskoj sceni u okviru FIBA Lige šampiona.

"Već sutra (nedjelja) putujemo za Berlin i nadam se da ćemo u utorak vidjeti neku drugačiju sliku Igokee, kakvu svi želimo", zaključio je Stefanović.

(MONDO)