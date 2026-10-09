Igokea dočekuje Borac: Izvukli smo pouke iz poraza od Bilbaa!

Aleksandrovčani žele da kontinuitet dobrih igara u ABA ligi, a u tome bi im trebale pomoći pouke iz poraza u FIBA Ligi šampiona.

Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Košarkaši Igokee u subotu od 19 časova u Laktašima dočekuju čačanski Borac u okviru 3. kola Grupe A ABA lige



„Igosi“ u ovaj meč ulaze nakon pobjede protiv Slovana na otvaranju sezone u regionalnoj ligi, dok su Čačani upisali poraz kod kuće od Širokog.

Izabranici Nenada Stefanovića su, međutim, u međuvremenu poraženi od Bilbaa u FIBA Ligi šampiona, a upravo na greškama iz tog meča njegova ekipe treba da izvuče pouke za predstojeći duel sa Borcem.

"Očekuje nas jedan dobar i organizovan protivnik, a utakmica u prvom kolu nije realan pokazatelj njihovih kvaliteta. U našem ritmu nemamo mnogo vremena da se spremamo za protivnike, već samo razmišljamo o sebi. Izvukli smo pouke iz meča sa Bilbaom i očekujem od mojih momaka da rastemo i napredujemo kao tim nakon takvih mečeva. Želja nam je da imamo kontinuitet dobrih igara u ABA ligi naročito kad igramo kući. Veliko hvala publici na podršci sa Bilbaom i nadam se da će se to prenijeti i na ABA ligu,da zajedno napravimo neosvojiv domaći teren", rekao je Stefanović.

Košarkaš Igokee Lazar Stefanović takođe ističe da ekipa Igokee mora da odbrani domaći teren.

"Borac je dobra ekipa sa nekoliko igrača koji su već duže vremena tu, dobro se poznaju i znaju da igraju zajedno. Dolaze nakon poraza kod kuće u prethodnom kolu tako da će sigurno pokazati veliki motiv i želju za pobedom. Sa druge strane mi treba da budemo još više motivisani i odbranimo domaći teren", rekao je Lazar Stefanović.