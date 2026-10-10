Prvi poraz Igokee m:tel u ABA ligi: Čačani slomili "igose" u trećoj četvrtini u Laktašima

Košarkaši Igokee m:tel doživjeli su prvi poraz u regionalnoj ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Poslije početnog trijumfa nad Slovanom, "igosi" su poraženi u Laktašima od čačanskog Borca, koji je zabilježio prvi trijumf u regionalnom takmičenju nakon početnog poraza od Širokog.

IGOKEA - BORAC 83:94 (22:22, 18:22, 19:30, 24:20)

Ključni pad u igri izabranika Nenada Stefanovića dogodio se u trećoj četvrtini koju su gosti riješili u svoju korist sa 11 razlike, koju su uspjeli da sačuvaju do samog kraja utakmice.

Najefikasniji akter meča bio je Kejhiel Spir iz Borca sa 22 poena, dva manje ubacio je Entoni Roj, a dvocifreni učinak kod Čačana još su zabilježili Uroš Čarapić 15 i Marko Radovanović sa 10 pogodaka.

U taboru domaće ekipe prednjačili su Petar Kovačević sa 16 i Haris Delalić sa košem manje, dok je još dvocifreni samo bio Nejt Pjer Luis sa 10 postignutih poena.

U prvom i drugom kvartalu vodila se uglavnom izjednačena borba u Laktašima, gdje nijedan tim nije uspio da stekne neku osjetniju prednost, pa se na odmor u poluvremenu otišlo sa prednošču gostiju od "plus četiri" poena.

Ipak, treća četvrtina bila je ključna za gostujući sastav, koji se odlijepio na "plus 15" i praktično riješio pitanje pobjednika s obzirom da Stefanovićev tim nije do kraja uspio da se vrati rezultatski u meč. Uspjeli su "igosi" u jednom trenutku doduše da smanje na "minus sedam", ali Čačani su brzo odbili taj napad i stigli do sigurne pobjede.

Sada Aleksandrovčanima slijedi gostovanje u Berlinu 13. oktobra protiv Albe u FIBA Ligi šampiona, a četiri dana kasnije zakazan je duel sa Cedevitom Olimpijom u regionalnom takmičenju.

Potom im je zakazan meč sa ruskim Permom u VTB kupu 21. oktobra, a onda tri dana kasnije gostovanje Crvenoj zvezdi u ABA ligi. Za 27. oktobar rezervisan je meč u Laktašima protiv praške Slavije u FIBA Ligi šampiona, a tri dana kasnije i gostovanje Ciboni u Zagrebu u ABA ligi.

I to nije kraj!

Već 2. novembra će Igokea putovati u Sankt Peterburg na megdan Zenitu u VTB, a onda i šest dana kasnije će putovati u slovenačko Novo Mesto, gdje će gostovati ekipi Krke u ABA ligi.

Za kraj nevjerovatno zgusnutog rasporeda u ovom periodu, igraće u Pragu protiv Slavije u FIBA Ligi šampiona.

(MONDO)