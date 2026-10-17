"Tri protivnika - 109 bacanja!" Trener Igokee m:tel u nevjerici: "Degutantno je da komentarišem!"

Nenad Stefanović osvrnuo se na veliki broj slobodnih bacanja u večerašnjem duelu u Laktašima (81:93).

Izvor: KK Igokea

Jedna od "luđih" utakmica u istoriji ABA lige odigrana je večeras u Laktašima. Vidjeli smo čak 84 slobodna bacanja na meču između Igokee m:tel i Cedevita Olimpije, koja je na kraju upisala pobjedu razlikom od 12 poena (81:93).

"Čestitke ekipi Cedevite Olimpije na pobjedi. Mislim da su se oni bolje snašli u ovom ludilu. Smatram da smo uradili dobar posao u pripremi utakmice, kao i protiv Albe, i da smo ponovo visoke igrače dobro napadali i opteretili. Čini mi se, međutim, da nismo materijalizovali do kraja tu našu prednost, naročito u prvom poluvremenu, dosta promašenih slobodnih bacanja, zakucavanja, laganih situacija... Nakon toga, stvarno ne bih mogao puno da pričam i košarci. Znam da su se prošle godine izvlačili neki podaci koliko se šutira bacanja u kojem takmičenju, pa ću ja, evo, tačno reći. U Laktašima su naši protivnici za tri utakmice izveli 109 slobodnih bacanja. Utakmica već treći put izlazi na dva i po sata, imamo zbirno 90 slobodnih bacanja na utakmici. Istovremeno, moram da istaknem podatak da u Ligi šampiona, u dva kola koja smo odigrali, zbirno na te dvije utakmice naši protivnici nisu izveli slobodnih bacanja koliko danas Cedevita (44, op.a.). Nisam siguran do kraja takmičenja u Ligi šampiona, gdje imamo još četiri utakmice, da će naši protivnici preći 100 slobodnih bacanja, a neće biti ni toliko", rekao je poslije meča trener Igokee m:tel Nenad Stefanović, nastavivši:

"Stvarno je teško igrati. Nisam pričao ni poslije prve utakmice kad smo pobijedili, namjerno nisam htio poslije Borca da se ne priča o njihovoj pobjedi, kao što su neki pojedinci radili kad se izgubi. Međutim, mislim da je stvarno degutantno komentarisati. Opet kažem, 109 bacanja izvedu, ne znam šta da radimo u gostima i kako da se prilagodimo, kako da igramo, ovo je stvarno van svake pameti. Naročito je teško za nas jer u druga dva takmičenja koja igramo, u Ligi šampiona i Vinlajn basket kupu, imamo totalno jedan drugačiji kriterijum na koji smo prošle godine uspjeli da se naviknemo, ali ako se ovako nastavi, vjerujem da ćemo poobarati mnoge rekorde do kraja sezone."

Podvukao je poslije svega Stefanović da je ponosan na svoj tim.

"Ostali smo zajedno, nije bilo lako. Igramo bez Strahinje Gavrilovića već mejsec dana, igramo bez Dragana Milosavljevića danas, koga su ukočila leđa. To su naša dva najiskusnija igrača koja baš u ovim utakmicama treba da donesu to što nama fali, to iskustvo. Međutim, verujem u moje momke, dobro radimo, duga sezona je pred nama, nama je cilj da budemo najbolji na kraju i siguran sam da će tako i biti."

Nakon ovog susreta nastavlja se niz domaćih utakmica za Igokeu m:tel. Tako će 21. oktobra u Laktaše, u sklopu Vinlajn basket kupa, stići Parma Perm, dok će u subotu od 18.00 časova biti odigran derbi ABA lige protiv Crvene zvezde. Serija mečeva pred laktaškom publikom biće završena 27. oktobra, kada će u FIBA Ligi šampiona biti odrađen susret sa praškom Slavijom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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