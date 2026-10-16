Igokea dočekuje Cedevita Olimpiju, samo jedan tim može da se iskupi za iznenađujući poraz!

„Cedevita Olimpija ima drugačiji stil igre od većine ekipa sa kojima smo igrali i sa kojima ćemo igrati“, kaže trener Igokee Nenad Stefanović.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee u subotu od 19 časova dočekuju Cedevita Olimpiju u utakmici 4. kola ABA lige.

Obje ekipe ulaze u ovaj meč nakon iznenađujućih poraza, Igokea je na svom parketu poražena od Borca, a ljubljanska ekipa savladana je u Širokom Brijegu.

U međuvremenu su i jedni i drugi „dodali“ po poraz u evropskim takmičenjima. Trener Igokee u najavi utakmice dotakao se tog poraza od Albe u FIBA ligi šampiona.

"Nakon jedne dosta dobre utakmice u Berlinu, gdje bih rekao da smo vjerovatno 37 ili skoro čak i 38 minuta pružili našu najbolju košarku ove sezone, nažalost nismo nagrađeni pobedom, falilo nam je još par minuta koncentracije da to zaokružimo. Očekuje nas duel sa Cedevita Olimpijom, timom koji pod trenerom Mitrovićem ima jako prepoznatljiv stil igre evo već treću sezonu, dosta drugačiji od većine ekipa s kojima smo igrali i sa kojima ćemo igrati. Trebaće nam jako puno koncentracije svih 40 minuta, jedna dobra energija koju smo imali na prethodnom meču, da probamo da te minute dobre igre produžimo i nadam se da upišemo pobedu na domaćem terenu“, rekao je Stefanović.

Bek Igokee Nikola Manojlović nada se pobjedi protiv Cedevita Olimpije.

„Očekuje nas sutra utakmica protiv sjajne ekipe Cedevite Olimpije. Možda nisu počeli najsjajnije sezonu, ali svi znamo kakav kvalitet imaju i kakav stručni štab. Pozvao bih ljude iz okoline, Laktaša, Banja Luke da dođu da nas podrže. Što se tiče nas, završili smo utakmicu prije tri dana protiv ekipe Albe. Borili smo se, mislim da smo pokazali karakter nakon loše utakmice u subotu protiv Borca. Daćemo sve od sebe kao i svaki put i nadamo se pobjedi“, rekao je Manojlović.