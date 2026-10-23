Crvena zvezda igra četiri utakmice za sedam dana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Igokee u petom kolu ABA lige, a meč je na programu u subotu od 18 časova u Laktašima. Izabranici Ibona Navara ovaj duel dočekuju nakon dramatičnog poraza od Partizana u Evroligi, a do kraja oktobra iz očekuje jako zahtjevan raspored.

Crveno-bijeli će u razmaku od sedam dana odigrati četiri meča, prvi sljedeći izazov imaće u Laktašima. Navaro traži pun fokus na naredni meč, ali je svjestan da je u derbiju došlo do velikog emotivnog fizičkog i emotivnog pražnjenja.

Vidi opis "Neće biti lako poslije derbija": Ibon Navaro se oglasio pred pakleni "finiš" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

"Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobjede", rekao je trener crveno-bijelih Ibon Navaro.

Svoja očekivanja iznio je i reprezentativac Srbije Nikola Đurišić. "Teška utakmica u seriji mečeva koji nas očekuju u narednom periodu. Dobar tim, dobar trener, ekipa koja će Vas pobijediti ako utakmici ne pristupite na pravi način i sa pravom energijom."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Trener Ibon Navaro će odluku o 12 igrača koji će nastupiti u Laktašima donijeti neposredno pred utakmicu.

Crvena zvezda je trenutno trećeplasirana u Grupi A sa skorom 2-1, dok je Igokea osma sa obrnutim skorom od dva poraza i jednom pobjedom.