"Neće biti lako poslije derbija": Ibon Navaro se oglasio pred pakleni "finiš"

Crvena zvezda igra četiri utakmice za sedam dana.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Igokee u petom kolu ABA lige, a meč je na programu u subotu od 18 časova u Laktašima. Izabranici Ibona Navara ovaj duel dočekuju nakon dramatičnog poraza od Partizana u Evroligi, a do kraja oktobra iz očekuje jako zahtjevan raspored.
Crveno-bijeli će u razmaku od sedam dana odigrati četiri meča, prvi sljedeći izazov imaće u Laktašima. Navaro traži pun fokus na naredni meč, ali je svjestan da je u derbiju došlo do velikog emotivnog fizičkog i emotivnog pražnjenja.
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"Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobjede", rekao je trener crveno-bijelih Ibon Navaro.
Svoja očekivanja iznio je i reprezentativac Srbije Nikola Đurišić. "Teška utakmica u seriji mečeva koji nas očekuju u narednom periodu. Dobar tim, dobar trener, ekipa koja će Vas pobijediti ako utakmici ne pristupite na pravi način i sa pravom energijom."Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
Trener Ibon Navaro će odluku o 12 igrača koji će nastupiti u Laktašima donijeti neposredno pred utakmicu.
Crvena zvezda je trenutno trećeplasirana u Grupi A sa skorom 2-1, dok je Igokea osma sa obrnutim skorom od dva poraza i jednom pobjedom.