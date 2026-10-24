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Blokada, pa koš za pobjedu Zvezde: Ovako je Čima Moneke postao heroj crveno-bijelih u Laktašima

Blokada, pa koš za pobjedu Zvezde: Ovako je Čima Moneke postao heroj crveno-bijelih u Laktašima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zvezda je u dramatičnoj završnici pobijedila Igokeu zahvaljujući Čimi Monekeu, koji je postigao ključni koš i blokirao Delalića. Njegove pobjedonosne koševe odbranio je David Kramer, blokadom u posljednjim trenucima.

Igokea Crvena zvezda blokada i koš Čime Monekea za pobjedu Izvor: Goran Arbutina/mondo.ba

Zvezda je u dramatičnoj završnici protiv Igokee gubila tri poena razlike na 45 sekundi do kraja, ali je ipak pobijedila. Heroj je postao Čima Moneke, koji je 13 sekundi prije kraja blokirao šut Harisa Delalića, sam pretrčao teren sa loptom i donio preokret - 80:81.

"Igosi" su potom imali napad za preokret i pobedu, ali je u junaka izrastao i Dejvid Kramer, slovačko-njemački košarkaš koji je takođe blokirao Delalića i odbranio trijumf crveno-bijelih.

Pogledajte Monekeov koš za pobhedu i za Zvezdin skor 3-1 u ABA ligi:

Pogledajte

00:21
Čima Moneke blokadom i košem za pobedu doneo trijumf Zvezdi protiv Igokee u Laktašima
Izvor: Goran Arbutina/MONDO
Izvor: Goran Arbutina/MONDO

Zvezda poslije ovog meča dolazi u Beograd na pripremu za nedjelju "duplog" kola Evrolige, jer će u utorak dočekati Makabi, a u četvrtak Bajern u Beogradskoj areni.

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Tagovi

KK Igokea KK Crvena zvezda košarka ABA liga Čima Moneke

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