Blokada, pa koš za pobjedu Zvezde: Ovako je Čima Moneke postao heroj crveno-bijelih u Laktašima

Zvezda je u dramatičnoj završnici pobijedila Igokeu zahvaljujući Čimi Monekeu, koji je postigao ključni koš i blokirao Delalića. Njegove pobjedonosne koševe odbranio je David Kramer, blokadom u posljednjim trenucima.

Izvor: Goran Arbutina/mondo.ba

Zvezda je u dramatičnoj završnici protiv Igokee gubila tri poena razlike na 45 sekundi do kraja, ali je ipak pobijedila. Heroj je postao Čima Moneke, koji je 13 sekundi prije kraja blokirao šut Harisa Delalića, sam pretrčao teren sa loptom i donio preokret - 80:81.

"Igosi" su potom imali napad za preokret i pobedu, ali je u junaka izrastao i Dejvid Kramer, slovačko-njemački košarkaš koji je takođe blokirao Delalića i odbranio trijumf crveno-bijelih.

Pogledajte Monekeov koš za pobhedu i za Zvezdin skor 3-1 u ABA ligi:

Pogledajte 00:21 Čima Moneke blokadom i košem za pobedu doneo trijumf Zvezdi protiv Igokee u Laktašima Izvor: Goran Arbutina/MONDO Izvor: Goran Arbutina/MONDO

Zvezda poslije ovog meča dolazi u Beograd na pripremu za nedjelju "duplog" kola Evrolige, jer će u utorak dočekati Makabi, a u četvrtak Bajern u Beogradskoj areni.

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