Igokea želi za izgubljenom prilikom protiv Zvezde, sada želi prvu pobjedu kod kuće!

Trener Igokee Nenad Stefanović i košarkaš Haris Delalić najavili meč sa Slavijom iz Praga u okviru trećeg kola FIBA Lige šampiona.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Košarkaši Igokee nakon dramatičnog poraza od Crvene zvezde u ABA ligi nastavljaju sa takmičenjem u FIBA Ligi šampiona, a naredni protivnik je Slavija Prag.

"Igosi" će u srijedu od 20 časova ugostiti u Laktašima češku ekipu i pokušati da dođe do prve pobjede u ovom evropskom takmičenju. U najavi utakmice trener Aleksandrovčana Nenad Stefanović osvrnuo se na poraz od Crvene zvezde.

"Mislim da smo ušli u jedan kontinuitet dobre igre i i jako sam zadovoljan i srećan zbog toga. Eto, naravno, žao nam je svima što jedna stvarno veličanstvena partija naših momaka nije krunisana pobedom protiv Crvene zvezde, ali verujem da sa takvim pristupom, takvim odnosom i takvom igrom u oba smera imamo čemu da se nadamo i na sutrašnjoj utakmici. Očekuje nas jedan protivnik sa višegodišnjim iskustvom igranja u Ligi šampiona i sa sjajnim rezultatima. Prethodne dve sezone oba puta su obezbijedili Top 8 fazu. Iskusan tim, sa dobrim korom koji je dugo zajedno, istim trenerom. Naša želja je da zabilježimo prvu pobjedu u Ligi šampiona. Nadam se podršci publike, ovi momci to zaslužuju, i verujem da ćemo i momci i sutra biti pravi", rekao je trener Nenad Stefanović.

Košarkaš Igokee Haris Delalić istakao je da on i njegovi saigrači moraju da se okrenu narednom protivniku.

"Pred nama je još jedna teška utakmica, protiv Slavije Prag u Ligi šampiona. Nemamo puno vremena da se spremimo s obzirom da igramo na svaka tri dana. Iza nas je jedna vrlo teška utakmica bila protiv Crvene zvezde gdje smo, eto, nesrećno izgubili na jednu loptu, ali ne treba da da se okrećemo ka tome, nego bitna je budućnost i ta utakmica protiv Slavije. Kao što sam već rekao, teška utakmica, jako bitna za nas u Ligi šampiona, gde očekujemo tu prvu pobjedu. I prethodne dvije utakmice smo bili blizu, ali nažalost u pred kraj meča smo pali, ali nadam se da neće biti u u u ovoj utakmici gdje je naš tim jako karakteran i i i očekujem tu prvu pobjedu na našem na našem teren", rekao je Delalić.