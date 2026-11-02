logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea nemoćna u Rusiji: Zenit prejak, sve se raspalo u četvrtoj četvrtini

Igokea nemoćna u Rusiji: Zenit prejak, sve se raspalo u četvrtoj četvrtini

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aleksandrovčani doživjeli ubjedljiv poraz u drugom kolu Vinlajn basket kupa.

Igokea, košarkaši Igokee Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Takmičenje u Vinlajn basket kupu košarkaši Igokee počeli su trijumfalno. Slavili su protiv Parme iz Perma 100:86, ali večeras nisu imali snage da poraze i drugi ruski tim.

Zenit je u Sankt Peterburgu bio prejak i slavio protiv Aleksandrovčana 91:70, iako je Igokea dugo bila u igri.

Tim Duška Ivanovića dominirao je na početku meča, a već u prvoj četvrtini stigao je do dvocifrene prednosti (25:12). Mučili su se "igosi", nije ih išao šut, mada ni domaćin nije bio bogzna kako raspoložen. Pred kraj prvog poluvremena gosti su stigli na samo četiri poena zaostatka (41:37), a druga četvrtina okončana je rezultatom 28:19 (44:40).

Egal je viđen u trećoj četvrtini, u kojoj nije bilo pobjednika (18:18), pa je Zenit odlučujućih deset minuta dočekao sa "plus 4" (62:58).

U odlučujućem kvartalu mnogo bolja igra ruskog tima (29:12). Potpuno je stao šut Aleksandrovčane, što su igrači Zenita iskoristili da na kraju upišu izuzetno ubjedljiv trijumf 91:70.

Hauard Markus bio je nezaustavljiv sa 33 poena, Andrej Martjuk i Ike Iroegbu meč su završili sa po 11 poena, dok su Kris Ledlam i Aleks Pojtres ubacili po 10 u pobjedničkom timu.

Kod Igokee, četvorica igrača imala su dvocifren učinak. Prednjačio je Đorđe Topolović sa 15 poena, Lazar Stefanović dodao je 11, a poen manje ubacili su Džoel Armotrejding i Nikola Manojlović. Roman Pen uz četiri poena imao je čak deset skokova.

Naredni meč Igokea će igrati u ABA ligi 7. novembra, kada će gostovati Krki.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea KK Zenit Vinlajn basket kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC