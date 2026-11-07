Šok u Novom Mestu: Krka poslije sedam godina pobijedila Igokeu!

Krka prekinula crnu seriju od pet poraza u ABA ligi trijumfom nad Igokeom.

Izvor: ABA liga/Drago Perko/kosarka.si

Košarkaši Igokee u uzbudljivoj utakmici u Novom Mestu savladali su Igokeu 73:67 i tako poslije 11 poraza u međusobnim duelima konačno upisali trijumf.

Sedam godina trajala je dominacija Igokee protiv slovenačke ekipe, koja je ove večeri ipak pronašla rješenje za ekipu Nenada Stefanovića.

Blaž Mahkovic, tridesetšestogodišnji krilni igrač bio je taj koji je sa 26 poena predvodio Krku do trijumfa nad svojim nekadašnjim klubom, za koji je nastupao u sezoni 2016/17.

Imao je podršku u Dijanteu Boldvinu (10 poena), nekadašnjem košarlkašu banjalučkog i čačanskog Borca, koji je pogađao u odlučujućim trenucima u finišu, te uhvatio važan skok na manje od minut do kraja.

U međuvremenu je Đorđe Božić pogodio trojku za konačnih 73:67, a Krka je iskontrolisala skok poslije nekoliko promašaja Igokee da brzim šutevima smanji zaostatak i eventualno uvede meč u penal završnicu.

Kod Krke treba spomenuti i Džejlina Smita koji je postigao 10 poena, dok su kod Igokee najefikasniji bili Kovačević sa 13 i Stefanović sa 12 postignutih poena.

Krka je tako poslije pet vezanih poraza konačno upisala pobjedu, dok Igokea ima dvije pobjede i sada već četiri poraza, pa se Aleksandrovčani nalaze na petom mjesti tabele grupe A.