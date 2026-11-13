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Derbi ABA lige u Laktašima: Igokea m:tel želi pobjedu protiv Budućnosti

Derbi ABA lige u Laktašima: Igokea m:tel želi pobjedu protiv Budućnosti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaši Igokee m:tel u subotu od 18.00 časova u Sportskoj dvorani u Laktašima dočekuju podgoričku Budućnost VOLI, u jednom od najzanimljivijih mečeva osmog kola ABA lige.

Igokea, košarkaši Igokee, Nenad Stefanović Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Biće to duel od izuzetnog rezultatskog značaja za oba sastava. Ekipa iz Laktaša u meč ulazi sa učinkom 2:4 i imperativom da se pred domaćom publikom oporavi od poraza u prošlom kolu na gostovanju u Novom Mestu protiv Krke, te zadrži realne šanse u borbi za plasman u Top 8. S druge strane, Podgoričani stižu u sjajnoj formi - sa skorom 5:1 i nizom od četiri uzastopne pobjede, nastoje da ostanu u samom vrhu i nastave potjeru za prvim mjestom u Grupi A.

Susreti ova dva rivala u Laktašima po pravilu donose veliku neizvjesnost. Do sada su u regionalnom takmičenju odigrali 30 međusobnih duela, u kojima Budućnost ima ukupnu prednost od 24:6, dok je na parketu u Laktašima skor 9:6 u korist crnogorskog tima.

Trener "igosa" Nenad Stefanović sa mnogo poštovanja je govorio o Podgoričanima, ali je naglasio da njegov tim dočekuje Budućnost u dobrom raspoloženju poslije pobjede nad praškom Slavijom u FIBA Ligi šampiona.

"Čeka nas jedan izuzetno ozbiljan protivnik za vikend u Laktašima. Ekipa Budućnosti već je tradicionalno jako stabilan učesnik ABA lige, sa kontinuitetom na trenerskoj klupi i odličnim radom trenera (Andreja) Žakelja. I ove godine su tim za najveće moguće ambicije, najkvalitetniji u posljednjih nekoliko sezona koliko se sjećam. Imaju dubok roster, maltene po tri igrača na svakoj poziciji. Mi dolazimo iz jedne velike pobjede i teškog puta, ali naravno, kada se pobjeđuje, oporavak je i brži. Spremićemo se maksimalno i očekujemo sutra pobjedu", poručio je Stefanović.

Optimista pred okršaj sa favorizovanim gostima je i prvotimac Aleksandrovčana Đorđe Topolović.

"Sutra nas očekuje meč protiv ekipe Budućnosti. To je Evrokup ekipa, jedan sjajan protivnik. Nismo imali mnogo vremena za pripremu ove utakmice, ali vjerujem u svoje saigrače i nadam se da ćemo uz pomoć publike i ovog vjetra u leđa doći do još jedne pobjede u ABA ligi", istakao je Topolović.

Meč između "igosa" i Budućnosti na rasporedu je u subotu s početkom u 18 časova.

(MONDO)

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Tagovi

KK Igokea KK Budućnost Podgorica ABA liga

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