Igokea m:tel izborila nokaut fazu LŠ: Aleksandrovčani slavili u Pragu i prošli grupu nakon tri uzastopna ispadanja!

Izabranici Nenada Stefanovića dva kola prije kraja obezbijedili su plasman u eliminacionu fazu FIBA Lige šampiona.

Izvor: fiba.basketball

Tri puta uzastopno je Igokea m:tel ispadala u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona kao posljednjeplasirana – ali je večeras neslavni niz prekinut!

Tim Nenada Stefanovića je u okviru 4. kola gostovao praškoj Slaviji, upisavši pobjedu razlikom od 8 poena (81:89). Aleksandrovčani su rivala iz Češke ranije porazili i pred domaćom publikom rezultatom 77:72, pa su sada na učinku 2-2, dok su Česi bez pobjede, pa je Igokea m:tel u najgorem slučaju obezbijedila treće mjesto koje vodi u plej-in za plasman u Top 16.

SLAVIJA (PRAG): MekKolum 23, Harper, Samura, Bom, Segu 11, Ovusu-Anane 5, Bohačik 17, Braun, Križ 4, Polikep 10, Rajlih, Hruban 11.

IGOKEA m:tel: Stefanović 22, Armotreding 6, Duvnjak, Paunović, Lazić 7, Delalić 10, Antunović 10, Pen 6, Kovačević 5, Topolović 11, Vujičić 3, Manojlović 9.

Nakon izjednačenog početka, Igokea m:tel je došla do dvocifrene prednosti (17:27) na početku druge četvrtine, nakon što je prethodno za četiri minuta napravljena serija 12:0.

Trojka Vojteha Hrubana uz faul pokrenula je domaće iz Praga, koji su na oko 90 sekundi pred odlazak na veliki odmor prešli u vođstvo, "dvojkom" Dževijena MekKoluma (36:35). Završnica drugog kvartala ipak je pripala gostima – prvo je Haris Delalić pogodio trojku za 37:40, nakon čega je i Nikola Manojlović poentirao ispod koša uz faul (39:42).

Smjenjivali su se timovi u vođstvu tokom trećeg perioda, u kojem je češki predstavnik u nekoliko navrata bio tri koraka ispred Aleksandrovčana. Toliko je bilo i pred ulazak u završnu desetominutnu dionicu, nakon što je MekKolum pogodio trojku sa zvukom sirene za 65:62 na semaforu.

U posljednjih 10 minuta - "hičkokovska" drama. U četvrtini odluke i tokom rezultatske klackalice nijedan tim nije uspio da stekne prednost veću od tri poena sve do minut i sedam sekundi do kraja meča. Tada je trojku pogodio Lazar Stefanović za 78:83, što je slomilo domaće koji do kraja nisu uspjeli da ugroze gostujući tim.

Nakon ovog meča Igokeu m:tel naredne takmičarske obaveze čekaju u subotu (14. novembar), kada će u Laktaše, u okviru osmog kola ABA lige, stići Budućnost. Kad je riječ o posljednja dva meča u grupnom dijelu FIBA Lige šampiona, ekipa Nenada Stefanovića će dočekati Albu 8. decembra, dok će Bilbau gostovati 14 dana kasnije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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