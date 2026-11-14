Triler za pamćenje: Igokea m:tel nakon dva produžetka srušila Budućnost i prekinula crnu seriju!

Igokea m:tel je nakon tri godine porazila Podgoričane, a morala je da igra čak dva produžetka da bi u tome uspjela!

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

U Laktašima je moralo da bude odigrano 50 minuta košarke kako bi Igokea m:tel nakon tri godine porazila Budućnost (104:100)!

Do večerašnjeg okršaja Podgoričani su imali pet uzastopnih pobjeda protiv ekipe iz Aleksandrovca, koja je posljednji put slavila prije tačno tri godine, odnosno 18. novembra 2023. godine. "Igosi" su, međutim, neslavni niz prekinuli večeras, u meču u kojem su morala da budu igrana dva produžetka!

Prva četvrtina završena je rezultatom 19:17 nakon što je uvodni kvartal prošao u igri u serijama. Tako je poslije 8:4 za domaće Budućnost serijom 7:0 stigla do 8:11, na šta se Igokea m:tel revanširala na identičan način, za 15:11.

Na sredini druge dionice na semaforu je pisalo 32:24, poslije čega je trener gostiju Andrej Žakelj morao da zatraži tajm-aut. Urodio je minut odmora plodom, pa je crnogorski tim prišao na 32:30, ali je poslije tajm-auta Nenada Stefanovića Igokea m:tel u narednih nekoliko minuta zagospodarila terenom.

Došli su domaći do 42:33, ali je završnica druge četvrtine ipak pripala gostima, koji su minus smanjili na samo tri poena (45:42) do odlaska na "veliki odmor".

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Odlično je Budućnost počela drugo poluvrijeme, pa je tako u trećoj dionici napravila seriju 17:3 i odmakla na +11 (48:59). Međutim, našla je Igokea m:tel poslije kratkog predaha način da se vrati iz ponora. Na pomenutu seriju Crnogoraca uzvratila je serijom 14:3, za egal (62:62) na ulasku u posljednji kvartal.

Na 140 sekundi do kraja istog Budućnost je imala četiri poena prednoti (74:78), ali je Igokea m:tel poslije drame izborila produžetak. Prvo je Petar Kovačević pogodio trojku za priključak, da bi potom van linije od 6.75 poena poentirao i Lazar Stefanović, na 3.9 sekundi do kraja, za 82:82. Ajverson Molinar je poslije tajm-auta mogao u regularnom vremenu da donese pobjedu svom timu, ali je promašio polaganje, pa se ušlo u dodatnih pet minuta.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Stefanović je na 45 sekundi do kraja pogodio dalekometni šut za 92:89, potom je Flečer Megi oba puta bio precizan u šutu za jedan poen, da bi na drugoj strani Nikola Manojlović realizovao samo jedno slobodno bacanje. Molinar je potom bio nepogrešiv sa linije za slobodna bacanja za 93:83, koliko je i ostalo nakon posljednjeg oglašavanja sirene – Stefanović nije uspio da poentira, dok Džuvan Morgan za malo više od sekunde nije imao sreću da pogodi trojku sa više od pola terena.

Morao je tako da se igra i drugi produžetak, koji je odlično počeo za košarkaše Igokee m:tel. Za tri poena je precizan bio Sandro Antunović, dok je odmah potom u narednom napadu domaćih Roman Pen pogodio sa poludistance, za 98:93 na semaforu.

Nije se na tome zaustavio Pen, pa je na 125 sekundi do kraja pogodio trojku za 103:98. Pri rezultatu 103:100, na 13 sekundi do kraja, Molinar nije pogodio polaganje, poslije čega je jednim pogotkom sa linije za slobodna bacanja Pen stavio tačku na ovaj meč.

Igokeu m:tel su do pobjede predvodili Petar Kovačević sa 25 i Lazar Stefanović sa 22 poena. Kod Budućnosti se Ajverson Molinar zaustavio na 24 poena.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

100 utakmica Nenada Stefanovića

U ljeto 2024. godine Nenad Stefanović je postao trener Igokee m:tel. Od tada je odradio 100 utakmica na klupi pa mu je prije početka večerašnje utakmice klupski sportski direktor Vuk Radivojević uručio prigodan uramljeni dres sa natpisom ŠONE i brojem 100.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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