Alkaraz se suočava sa povredama nakon meča s Medvedevim. Iako su pregledi bili dobri, njegov nastup na turniru ostaje neizvjestan.

Izvor: Marco Canoniero / AGF / Sipa Press / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz pobijedio je u srijedu Danila Medvedeva na Završnom mastersu u Torinu, međutim pojavila se poslije toga informacija da bi mogao i da se povuče s turnira zbog povrede. Alkaraz stalno ima problema s povredama i čini se da sada ima novi problem i zato je morao da obavi preglede i da uradi magnetnu rezonancu.

Prema posljednjim informacijama, Karlos Alkaraz je proveo sat i 15 minuta na pregledima na Institutu za sportsku medicinu u Torinu, a rezultati su ipak dobri i moći će da nastavi takmičenje.

Šta se desilo Alkarazu?

Nije saopšteno kakav problem ima Karlos Alkaraz, a preglede su obavili doktor Huano Lopez i kardiolog Domingo Paskal. Prisutni su bili i Alkarazov fizioterapeut Huano Moreno i njegov kondicioni trener Alberto Ljedo, koji u međuvremenu nisu dali izjave za medije u Torinu.

Alkaraz bi trebalo u petak od 14 sati da se sastane sa domaćim igračem Flavijom Kobolijem. Djeluje da će igrati i taj meč, ako se u međuvremenu nešto ne dogodi.

Alkaraz pauzirao mjesecima

Zbog problema sa tenosinovitisom, Karlos Alkaraz pravio je veliku pauzu u 2026. godini. Problem se pojavio u Barseloni, da bi sve do US Opena bio van terena. To naravno nije jedini problem koji je imao, pošto je i u prošlosti imao povredu leđa zbog koje je morao da pauzira.

Pretpostavka je da zbog specifičnog stila igre, Karlos Alkaraz mora da pauzira češće nego drugi, pa postoji bojazan da bi mogao da "skrati" svoju karijeru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!