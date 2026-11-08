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Karlos Alkaraz osvojio Masters u Parizu: Trofej i osveta Amerikancu za kraj

Karlos Alkaraz osvojio Masters u Parizu: Trofej i osveta Amerikancu za kraj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Karlos Alkaraz osvojio je Masters u Parizu, pobijedivši Bena Šeltona sa 2:0 u setovima. Ova titula potvrđuje njegovu izvanrednu formu.

Karlos Alkaraz osvojio Masters u Parizu Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Španac Karlos Alkaraz osvojio je Masters u Parizu, pobjedom u finalu protiv Amerikanca Bena Šeltona - 2:0 u setovima (7:6, 7:5). U meču od dva sata punom borbe Španac je još jednom potvrdio da je u impresivnoj formi. Na putu do titule izgubio je samo jedan set tokom čitavog turnira - u četvrtfinalu protiv Amerikanca Tejlora Frica. U tom meču Alkaraz je "preživio" dvije meč-lopte protivnika, pa mu se osvetio za nedavnu eliminaciju u četvrtfinalu US opena, na kojem je Španac branio titulu.

Alkaraz je prvi put osvojio titulu u Parizu i napravio sjajnu najavu svog nastupa na predstojećem Završnom mastersu u Torinu, gdje će sigurno biti prvi favorit, bez obzira na to što će učestvovati i prvi teniser svijeta Aleksandar Zverev.

Alkaraz sada ima sedam od ukupno devet masters titula i nedostaju mu još samo Kanada i Šangaj.

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Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis Masters Pariz

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