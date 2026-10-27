Karlos Alkaraz otkriva da mu nedostaju veliki mečevi protiv Đokovića, Sinera i Zvereva, koji mu pomažu da unaprijedi igru.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy /Meng Gao / Alamy Profimedia

Trenutno treći teniser svijeta Karlos Alkaraz priznaje da mu nedostaju veliki mečevi protiv najboljih tenisera svijeta, a među rivalima sa kojima želi češće da odmjerava snage posebno se izdvajaju Novak Đoković, Janik Siner i Aleksander Zverev. Španski as ističe da mu upravo takvi dueli pomažu da prepozna šta još mora da unaprijedi u svojoj igri.

"Naravno da mi nedostaju. Rekao bih da je svaki dan važan kako bih postao bolji, da pokušam da napredujem i naučim nešto novo na svakom treningu i na svakom meču", rekao je Alkaraz na konferenciji za medije uoči povratka na teren u Beču.

Vidi opis Karlos Alkaraz: "Naravno da mi nedostaje Novak Đoković" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 15 15 / 15 AD

Španac je objasnio da susreti sa najvećim rivalima imaju posebnu vrijednost, jer od njega zahtijevaju drugačiji pristup i dodatni nivo pripreme.

"Način na koji te ti igrači tjeraju da napreduješ je drugačiji. Kada igraš takve mečeve, shvatiš šta moraš da radiš na treninzima i na šta treba da obratiš pažnju kada izađeš na teren", poručio je u drugom dijelu svoje izjave.

Alkaraz je naglasio da mu nedostaje takva vrsta izazova, ali da je motivisan da ponovo igra protiv najboljih i nastavi da se takmiči na najvišem nivou.

"Nedostaju mi takvi mečevi. Gledam ih, a mislim da će mi naredni susreti sa njima biti veoma važni.Uzbuđen sam zbog nastavka takmičenja, želim da nastavim da igram, ali mi zaista nedostaju dueli sa tim igračima", istakao je španski teniser.

Manje direktnih okršaja sa najvećim rivalima

Alkaraz je prethodnih sezona redovno igrao protiv Sinera, Đokovića i Zvereva, ali je ove godine imao znatno manje prilika za takve duele. Prošle sezone sastao se sa Zverevom jednom, sa Sinerom šest puta, a sa Đokovićem dva puta. Ove godine, zbog dužeg odsustva sa terena, protiv ovog trojca odigrao je ukupno tri meča.

Takav raspored uticao je na broj velikih okršaja u kojima je mogao da provjeri svoju formu protiv najjače konkurencije. Za igrača Alkarazovog kalibra, koji se bori za najveće trofeje, upravo su takvi susreti prilika da dodatno podigne nivo igre.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Alkaraz pohvalio Zvereva: "Zaslužio je"

Uoči povratka na turniru u Beču, Alkaraz je govorio i o Aleksanderu Zverevu, koji je obezbijedio da godinu završi na prvom mjestu ATP liste. Španac smatra da je Nijemac takav uspjeh zaslužio kontinuitetom, rezultatima i sposobnošću da tokom cijele sezone ostane zdrav i spreman za najveće izazove.

"Iskreno, potpuno je zaslužio", rekao je Alkaraz.

"Nije stvar samo u tome"

Potom je objasnio da tenis ne podrazumijeva samo kvalitet igre u jednom meču, već i sposobnost da se visok nivo održava mjesecima.

"Tenis se ne svodi samo na izlazak na teren i pokušaj da odigraš što bolje. Nije stvar samo u tome da je najbolji igrač onaj koji tog dana odigra najbolje. Važna je i konstantnost koju pokazuješ tokom cijele godine", naglasio je Španac.

"Postoje igrači koji imaju bolji stil igre ili viši nivo, a postoje i oni koji su fizički spremniji. Rekao bih da Saša ima i jedno i drugo. Igra na veoma visokom nivou, a uz to može da nastupa tokom cijele godine, igra finala iz nedjelje u nedjelju, a da se ne povređuje i ne iscrpljuje. Uspijeva da nastavi da pobjeđuje tokom cijele sezone", rekao je Alkaraz.

Španac je na kraju još jednom pohvalio Zvereva, istakavši da zna koliko je Nijemac dugo težio ovom dostignuću.

"Zaista je zaslužio. Dvostruki je grend slem šampion ove godine i veoma mi je drago zbog njega, jer znam koliko je naporno radio i koliko je dugo jurio ovaj cilj", zaključio je Alkaraz.

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