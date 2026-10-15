Šok izjava Rene Stabs: "Alkaraz se povrijedio jer je kopirao Đokovića"

Australijanka Rene Stabs iznijela je svoju teoriju o povredi Karlosa Alkaraza, koja ga je odvojila o terena skoro pet mjeseci.

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Nekadašnja teniserka, a sada analitičarka Rene Stabs, smatra da je Karlos Alkaraz doživio povredu zgloba jer je pokušavao da iskopira potez Novaka Đokovića prilikom servisa. Ovo je prilično kontroverzna izjave Australijanke, koja se ne libi da kaže svoje mišljenje i često mora da se pravda zbog svojih riječi.

Španac je imao početak sezone iz snova, osvojio je Australijan open i postao najmlađi teniser koji je kompletirao sve grend slem titule, ali ga je povreda zgloba odvojila od terena skoro pet mjeseci.

"Mislim da je jedan od razloga zbog kojih Alkaraz ima toliko problema sa zglobom taj što je promijenio pokret pri serviranju. Uveo je ono spuštanje zgloba, slično kao Novak Đoković, i smatram da mu je to upropastilo zglob", rekla je Rene i dodatno pojasnila:

"Mislim da su te promjene i prilagođavanja uzele danak kada je riječ o njegovom zglobu. Vjerujem da će imati određenih poteškoća. Još na US Openu, kada je igrao u dublu sa Serenom, primijetio sam da njegov servis nema onu snagu i oštrinu. Smatram da je to segment na kojem će raditi tokom pauze između sezona, jer mora da unaprijedi servis - naročito na bržim podlogama, kakve su one u Aziji. Tamo su tereni uvijek brzi, iako je on prošle sedmice ostvario pobjedu" rekla je Australijanka i poentirala:

"Mislim da je to dio njegove igre koji mora da poboljša ako želi da parira Sineru kada se ovaj vrati i ponovo počne da osvaja grend slem titule".

Alkaraz priznao da "kopira" Đokovića

Uoči Australijan Opena, i sam Alkaraz priznao da njegov novi servis prilično liči na servis Novaka Đokovića.

Kada su ga pred početak turnira pitali o tome, Španac je uz osmijeh prokomentarisao: "Htjeli ste da kažete da je veoma sličan Đokovićevom servisu, zar ne? Znam da ste to htjeli. Nisam imao nameru da kopiram Đokovićev servis, ali sada i sam vidim sličnosti", rekao je tada Španac i dodao:

"Mislim da svako mora da unese promjene, da poradi na sitnim detaljima. Što se mene tiče, servis je segment koji zaista želim da unapređujem svake godine, na svakom turniru. Jednostavno, konstantno radim na svom servisu", jasan je bio Alkaraz.