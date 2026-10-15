Za Bjorna Borga postoji samo Karlos Alkaraz: "Biće najbolji, samo gledajte"

Slavni Šveđanin najavljuje da će 2027. godina biti godina Karlosa Alkaraza.

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Jedan od najboljih tenisera svih vremena Bjorn Borg, upozorava na Karlosa Alkaraza u 2027. godini. Španac se vratio poslije četvoromjesečne pauze, stigao do četvrtfinala US Opena, osvojio Tokio, ali je onda doživio iznenađujući poraz u trećem kolu Mastersa u Šangaju. Legendarni Šveđanin smatra da je to sve normalno i očekuje Alkaraza u punoj snazi naredne sezone.

Iako je njemački teniser Aleksandar Zverev trenutni svjetski broj jedan, Janik Siner je izgubio tu titulu zbog povrede, jasno je da Borg favorizuje Španca u trenutnoj konkurenciji na ATP turu. On očekuje da Alkaraz dominira u 2027. godini i već ga vidi u rangu sa legendama poput Novaka Đokovića.

"Karlos Alkaraz je jedan od najboljih, možda čak i najbolji, i uvjeren sam da će ponovo biti broj jedan. Biće zanimljivo pratiti ga sljedeće godine. Osvojiće još grend slem titula - on je igrač na koga treba obratiti pažnju", rekao je Borg.

Alkaraz će do kraja godine igrati još u Beču, Parizu, na Završnom mastersu u Torinu i "Slemu šest kraljeva" koji je odložen za decembar. Takođe, biće i dio Dejvis kup reprezentacije Španije, pa bi u u finišu sezone mogao da profitira.

Ne voli Sinera i to ne krije

Slavni Šveđanin nikada nije krio da favorizuje Karlosa Alkaraza u odnosu na Janika Sinera. Sve je bilo jasno kada je na norveškoj nacionalnoj televiziji izgovorio ovo:

"Jedino što mogu da kažem je da mi je jako čudno to što je Siner, aktuelni drugi teniser svijeta otpustio jednog od svojih trenera, a onda kada se bura stišala, vratio je istog trenera u svoj stručni štab. To je sve što znam i to je jako čudno", rekao je Borg na nacionalnoj norveškoj televiziji.

"Đoković je GOAT"

Nedavno je srpskom asu Novaku Đokoviću dodijelio titulu najboljeg svih vremena i naveo jasne razloge. Statistika i rekordi već odavno nisu u prvom planu, vlasnik 24 grend slem titule je uradio mnogo više za tenis.

Izvor: Profimedia

"Po mom mišljenju, Novak Đoković je najveći teniser svih vremena, čak iako je Nadal osvojio 14 titula na Rolan Garosu, što je nadljudski čin. Naravno, Novak je napunio 39 godina i mora da se nosi sa tim teretom vremena, tako da će mu biti teško da se dalje nosi sa Sinerom i Alkarazom. Ipak, kao što je pokazao u Australiji, ima taj izuzetan motiv koji ga gura da nastavi da pravi najbolje moguće rezultate, i sve dok ima tu sposobnost da se takmiči, biće težak rival svakome, posebno na travi, koja je praktično njegov teren", istakao je Borg za "Gazetu delo Sport".

Šta će biti sa tenisom kada se Đoković povuče? "Kada su se Rodžer i Rafa povukli, najčešće pitanje koje su ljudi postavljali je šta će se desiti sa tenisom. Stigla su dva nova momka (Siner i Alkaraz, prim. aut.), pokazali su nevjerovatan nivo i podigli interesovanje blizu onog koje je vladalo kada je igrala 'velika trojka'. Rivalstva, posebno zdrava kao što su bila njihova, uvijek su bile glavni začin sporta, tako da je i ovom između Sinera i Alkaraza suđeno da uđe u istoriju", zaključio je Borg.

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Pogledajte 00:12 Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)