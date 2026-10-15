Andrea Petković: "Pogledajte Novaka Đokovića, pronašao je čarobni napitak"

Andrea Petković hvali Novaka Đokovića za njegovu izvanrednu igru u Pekingu, gdje je osvojio sedmu titulu i pokazao da nije za penziju.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia /Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ima 39 godina i zbog toga su ga već mnogi odavno otpisali i čekaju da objavi da ide u penziju, međutim dokazao je u Kini da i dalje nije za "staro gvožđe". Đoković je odigrao briljantan turnir u Pekingu gdje je došao do čak sedme titule i ostao je nepobjediv u prestonici Kine gdje ima skor 34-0, a iako je ostavio potom slabiji utisak u Šangaju, gdje je odmah eliminisan, raspametio je Andreu Petković.

Nekadašnja njemačka teniserka srpskih korijena je u emisiji za "Tennis Channel" nahvalila Đokovića za ono što prikazuje u ovim veteranskim godinama, što nikada nije vidjela ni od jednog teniskog velikana.

Andrea se poklonila Novaku

Petkovićeva je čestitala Novaku Đokoviću što je poslije dugo vremena "probio" fizičku barijeru, odnosno riješio problem sa onim što ga je mučilo u prethodnih nekoliko mjeseci. Vidjeli smo da je povraćao tokom turneje u Americi, ali je u Kini, kako je sama rekla, bio opet onaj stari.

"Poslije prve pobjede u tri seta u Pekingu rekao je da ima osjećaj kao da je probio zid. A onda je to zaista stavio na test protiv prvog nosioca i nedavnog šampiona US opena, Aleksandra Zvereva", rekla je Andrea Petković.

"Odigrao je nevjerovatan meč, a zatim uspio da zadrži tu formu. Za mene je pravo pitanje bilo da li će moći da je ponovi, bez obzira na to što je kasnije meč protiv Danila Medvedeva završen diskvalifikacijom. Pomenuo si da je protiv Medvedeva imao set i brejk prednosti. Dakle, uspio je da ponovi igru koju je prikazao protiv Zvereva, pobijedio je dakle prvog nosioca 6:4 u trećem setu, a zatim uradio isto i protiv Medvedeva, protiv kojeg je takođe imao set i brejk prednosti prije nego što je zatim Rus, nažalost, diskvalifikovan", navela je i zaključila: "Ali, vau, Novak je ponovo pronašao neki čarobni napitak u sebi".

"Taj gem je simbol svega"

Izvor: Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Andrea Petković posebno je nahvalila Novaka Đokovića za meč protiv najboljeg igrača u 2026. godini Saše Zvereva, na kome je delovao kao iz najboljih dana.

"Ako ste gledali meč protiv Aleksandra Zvereva, poslednji gem bio je simbol svega što je Novak uspevao da radi tokom karijere.

Vodio je 5:4, Zverev je servirao i radio ono što uvek radi - beležio neverovatne procente ubačenog prvog servisa. Jedan je od najboljih igrača ove sezone, možda i najbolji. Prvi je u trci za Završni masters, osvojio je dva grend slema, a Novak je nekako uspevao da ga nadživi na terenu. Dakle, deset godina mlađi igrač, možda i najbolji na svetu ove sezone, nije mogao da pronađe način da ga nadigra. Novak nije grešio i terao je Zvereva da preuzima dodatni rizik, da gađa same linije. Sve greške koje je Zverev pravio dolazile su iz pokušaja da pogodi viner, ali nije uspevao jer je Novak bio svuda", rekla je Petković.

"Mislim da je taj gem na prelep način simbolizovao sve što je Novak radio tokom karijere. Svaki put kada pomislimo da je gotovo, on pronađe još jednu brzinu, još nekoliko meseci ili godina u sebi - a ko zna koliko će još trajati. Nadam se decenijama tokom kojih će i dalje moći da igra najbolji tenis u životu. To je zaista bilo neverovatno".

Šta dalje za Đokovića?

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

S obzirom na to da je egzibicioni turnir "Six Kings Slam" pomjeren za kraj decembra, Novak Đoković će naredni turnir igrati u Parizu, gdje ga očekuje učešće na mastersu. Plan je da tamo odigra dobro i sakupi dovoljan broj bodova za Završni masters u Torinu, dok bi u slučaju da to ne uradi - možda pokušao da odigra još neki manji turnir.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:16 Novak Đoković reakcija na poraz od Hurkača Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)