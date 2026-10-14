Endi Rodik: "Pričate o rekordima Novaka Đokovića, a sa 20 vam otkazuju tijela"

Slavni američki teniser Endi Rodik prozvao Karlosa Alkaraza i Janika Sinera koje su već stavili u isti koš sa Novakom Đokovićem posle nekoliko grend slem titula, tvrdeći da će oboriti sve njegove rekorde. I tu vidi jedan veliki problem - njihova tela koja otkazuju.

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Novak Đoković je srušio skoro sve rekorde Rafaela Nadala i Rodžera Federera i "poslao ih u penziju", a svi kao da su jedva čekali da se pojave neka nova lica koja će moći da ga izazovu. I pojavili su se Karlos Alkaraz i Janik Siner kojima su već poslije nekoliko osvojenih grend slemova počeli da prognoziraju da će biti veći i od Nadala, Federera i od Đokovića, kao da su zaboravili koliko brzo se situacija u "bijelom sportu" mijenja.

Tako su 2026. godinu obilježile povrede Alkaraza i Sinera koji su osvojili po jedan grend slem, a i jedan i drugi će sezonu na kraju završiti bez prvog mjesta na ATP listi. Da li su to onda zaista nasljednici "velike trojke" ili to samo javnost želi da čuje? Baš na tu je temu Endi Rodik "isporučio" veliku istinu u svom podkastu.

Rodikova poruka Alkarazu i Sineru

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Američki teniser Endi Rodik ne želi da se tek tako Alkaraz i Siner svrstavaju u istu grupu igrača u kojoj su Federer, Nadal i Đoković, s tim da bi moglo da se polemiše i da je Đoković sam za sebe.

"Karlos Alkaraz ušao je u tu priču zbog toga koliko je briljantan na terenu i pitanja koliko grend slemova može da osvoji. Da li je to 12, 15, mogu li neko od njih dvojice (Siner i Alkaraz) da stignu do 20, kao legende i članovi velike trojke?", rekao je Rodik u najnovijoj epizodi podkasta "Served with Andy Roddick".

"Međutim, tijelo Janika Sinera otkazalo je na Rolan Garosu iz drugog razloga. Uspio je da osvoji Vimbldon, tako da znamo kako izgleda kada je na svom najvišem nivou. Ali da bi stigao do društva najvećih, gdje po svemu sudeći zaslužuje da bude, mora da izdrži spekulacije i pritisak, ali i da ga tijelo služi veoma dugo", rekao je Rodik koji je istu stvar istakao i za Alkaraza, koga nismo vidjeli od aprila (Barselone) do US opena.

"Mislite da je lako? Pogledajte Đokovića"

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Rodik je potom pohvalio Rodžera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Serenu Vilijams zbog dugovječnosti, koja im je omogućila da osvoje po najmanje 20 grend slem titula u singlu. Đoković najviše od svih - čak 24.

"Ono što me, pored nivoa igre velike trojke i Serene, najviše zadivljuje jeste koliko dugo su to radili. Koliko dugo ih je tijelo služilo. Hajde da na trenutak ostavimo po strani vještinu, mentalnu snagu i sposobnost da igraju u najvažnijim trenucima pod pritiskom, ali treba uzeti u obzir i to koliko su puta uspjeli da svoje tijelo dovuku do cilja", rekao je Rodik.

"Vidimo da to nije lako. Mislim da Karlos Alkaraz i Janik Siner to pokazuju ove godine, poslije tri ili četiri godine vrhunskih rezultata i najboljeg tenisa na svijetu. Uvijek dođe trenutak kada sve to mora da se plati."

Rodik tražio od Sinera da kaže istinu

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Janik Siner je osvojio Vimbldon i nakon toga nije odigrao niti jedan meč u sezoni, što je mnogima bilo sumnjivo, posebno jer se već dešavalo da pravi pauze zbog dopinga i da to ne objelodani niko javno.

Koliko grend slemova imaju Siner i Alkaraz? Janik Siner ima 25 godina i do sada je osvojio pet grend slemova - i nedostaje mu samo Rolan Garos. Što se tiče Alkaraza (23), trenutno je na sedam - sve je osvojio po dvaput, sem Australijan opena koji je podizao jedanput do sada.

"Ako ste u situaciji da ste postali prvi teniser svijeta, osvojili sve te grend slemove, pa trijumfovali na Vimbldonu, ali vam je tijelo u lošem stanju... Ako imate povredu koljena, a istovremeno pokušavate da riješite i sve ostale zdravstvene probleme dok se borite sa velikim vrućinama... Hm! Recimo da odlučimo da napravimo pauzu do kraja godine zbog povrede koljena i da zaista posvetimo vrijeme rješavanju i tog drugog problema. Možemo li tako da riješimo dvije stvari odjednom prije nego što počnemo sezonu 2027? Mislim da bi to bio logičan razgovor kada bih bio dio njegovog tima. Ako jedva čekate da se vratite na teren, hajde da sve ovo riješimo odjednom, umjesto da žurimo sa povratkom", rekao je Siner i poentirao:

"Ne znajući ništa više od ovoga, da sam dio njegovog tima, sagledao bih sve probleme u širem kontekstu, umjesto da se fokusiram samo na povredu koljena koja će trajati mjesec dana i pitanje da li može da se vrati. Mislim da bi takav pristup bio kratkoročan."