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Janik Siner izabrao da ćuti o povredi: "Gazeta" otkrila sve do detalja, zna se i kad se vraća

Janik Siner izabrao da ćuti o povredi: "Gazeta" otkrila sve do detalja, zna se i kad se vraća

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Italijanski teniser Janik Siner podvrgnut je rehabilitaciji koljena u čuvenoj klinici.

Poznato kad se Janik Siner vraća na teren Izvor: Profimedia/Adam Stoltman / Alamy/Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst

Povreda Janika Sinera je glavna tema u svijetu tenisa. Od početka Italijan i njegov tim kriju informacije od javnosti, međutim, kako je petostruki grend slem šampion prevremeno završio sezonu, konačno su isplivali detalji oko njegove rehabilitacije.

Kako prenosi "Gazeta delo Sport", Siner je već podvrgnut tretmanu plazmom bogatom trombocitima (PRP) kod ortopedskog hirurga iz Liona Bertrana Soneri-Kotea. Kako se navodi, on je posljednjih mjeseci operisao nekoliko fudbalera Juventusa, a pregledao je i povrijeđeno koljeno i zvijezde Real Madrida Kilijana Mbapea.

Glavni cilj PRP tretmana je "podsticanje prirodnih procesa oporavka organizma i smanjenje bola i upale", a sam tretman će se sprovoditi u rehabilitacionom centru "Physioclinic", pod nadzorom čuvenog dr Herberta Šenhubera, koji je ujedno i suosnivač te ustanove.

Ko je famozni doktor?

Šenhuber je bivši predsjednik medicinske komisije Italijanske federacije za zimske sportove i bio je ključna figura u oporavku italijanske alpske skijašice Sofije Gođe pred Zimske olimpijske igre 2022. godine u Pekingu.

Gođa je povredila koljeno prilikom pada u januaru 2022. godine i mnogi su vjerovali da će propustiti Igre u Pekingu, ali ju je Šenhuber liječio, nakon čega je ona osvojila srebro na Olimpijskim igrama, što je jedan od najnevjerovatnijih uspjeha nakon te vrste povrede.

Šenhuber je liječio i legendarnog italijanskog skijaša Alberta Tombu, osvajača tri olimpijske zlatne medalje, a do te saradnje je došlo zahvaljujući prijateljstvu između Sinera, njegovog menadžera Aleksa Vitura i Tombe.

Veći dio Sinerovih fizioterapeutskih tretmana i treninga odvijaće se u Monte Karlu, a ako sve bude teklo po planu, Italijan će se vratiti takmičenjima početkom 2027. godine u Australiji, zaključuje "Gazeta delo Sport".

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Janik Siner Tenis

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