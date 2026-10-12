Francuz otvoreno o povredi Janika Sinera: "Dešavaju se čudne stvari"

Francuski teniser Artur Fils progovorio je velikom problemu na ATP turu.
Italijanski teniser Janik Siner ranije je završio je sezonu zbog povrede koljena, koja ga muči još od Vimbldona, gdje je i odigrao posljednji meč. On je osvojio peti grend slem u karijeri, a potom je počela njegova agonija. Morao je da propusti cijelu američku i kinesku turneju, da bi na kraju objavio da se neće vraćati na teren do kraja 2026. godine.
Mlada teniska nada u sponu Artur Fils, vidi jedan jako čudan trend u posljednje vrijeme. Učenik Gorana Ivaniševića se pita: Zašto se povređuju samo mladi igrači?
"Tenis je veoma zahtjevan sport. Putujemo svake nedjelje, igramo svake nedjelje u različitim uslovima i vremenskim zonama, a sve je to veoma, veoma intenzivno. Dakle, da, raspored je veoma gust, zaista veoma naporan", kaže Francuz i dodaje:
"Kao posljedica toga, naravno, dolazi do brojnih povreda. I to je na neki način čudno, jer se uglavnom povređuju mlađi igrači. Sada to vidimo na primjeru Janika kojem želim što brži i bolji oporavak, kao i kod Karlosa, mene samog i Džeka Drejpera. Mnogi mladi teniseri se povređuju i zaista je teško igrati toliki broj turnira, kao što je to činio Janik, a pritom ostati zdrav."Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Siner je ove godine doveo svoje tijelo do krajnjih granica izdržljivosti, ostvario je nevjerovatan niz na Mastersima gdje je vezao pet titula - u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Rimu, međutim, tijelo nije moglo da izdrži, pa je ostatak sezone morao da propusti zbog povrede.
Fils je samo još jedna u nizu igrača koji se žali na nemilosrdan ATP raspored, ali nikako da se uradi nešto po tom pitanju. Novak Đoković je istupio iz organizacije koju je sam osnovao - sa ovim problemom kao jednim od povoda, ali, kako nije bilo složnosti, digao je ruke od svega.
Prijetile su najveće zvijezde bojkotom grend slem turnira, ali kako su novčane nagrade u posljednje vrijeme poprilično uvećane, tako su utihnule i njihove žalbe...
BONUS VIDEO:
(MONDO)