Ovo bi moglo da promijeni istoriju tenisa: Janik Siner sprema najprljaviji potez?

Novak Đoković i je i dalje među najboljim igračima na ATP turu, ali rivalstvo Karlosa Alkaraza i Janika Sinera je uveliko u punom jeku.

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Španac Huan Karlos Ferero ponovio je da ne isključuje mogućnost saradnje sa Janikom Sinerom, najvećim rivalom njegovog nekadašnjeg učenika Karlosa Alkaraza. Njih dvojica su se rastali krajem prošle godine pred Australijan Open i Ferero od tada čeka na pravu ponudu.

Pauza od tenisa već poprilično traje, a njegova izjava da bi mogao da pređe u tabor Janika Sinera je poprilično odjeknula.

"Ljudi bi morali da poštuju moju odluku i da shvate da, ako se u budućnosti priključim Janikovom timu, to ne bi bilo da bih naudio Karlosu", rekao je Ferero.

Kaže da bi to bilo čisto profesionalno sa njegove strane i da nikada ne bi mogao da naudi Alkarazu sa kojim je sarađivao od samog starta karijere.

"Da se to desilo mjesec dana pošto smo raskinuli, mislili bi da sam to uradio da bih se osvetio ili da bih mu naudio. Sada, kada je prošla godina, pokušavam da se fokusiram na svoju karijeru i na to kako mogu da je unaprijedim", objasnio je Ferero.

Spreman da šokira svijet tenisa

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Nema sumnje da bi ovaj njegov potez direktno poljuljao Karlosa. Zna mu sve prednosti i mane, rutine i navike, što bi automatski postalo najveće oružje Janika Sinera.

"To što sam trenirao Alkaraza ne znači da ne mogu da treniram njegovog najvećeg rivala. Takav je takmičarski svijet. Nekada ste sa jednom grupom, drugi put sa drugom", jasan je Španac.

Iako je najavio da je spreman da se vrati tenisu do kraja godine, i dalje nema dogovoren angažman. "Dobro sam, gladan sam posla. Takmičenje me zove. Nemam trenutno ništa dogovoreno“, rekao je, uz jasnu poruku da neće prihvatiti bilo kakvu ponudu. "Vratiću se samo ako me nešto stvarno uzbuđuje i ispunjava. U suprotnom, biću zadovoljan i radom u akademiji", zaključio je u intervjuu za španske medije.

Ferero je bio uz Alkaraza čak sedam godina, zajedno su osvojili 24 titule, a navodno je glavni razlog njihovog rastanka neslaganje oko uslova saradnje. Vidjećemo da li će ga Janik pozvati u svoj tim, pošto je Daren Kejhil i dalje glavni trener i ne izgleda da će njihova saradnja biti uskoro okončana.