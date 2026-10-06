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Italijani najavili Sinerovu iznenađujuću odluku: Neće igrati tenis do 2027. godine?

Italijani najavili Sinerovu iznenađujuću odluku: Neće igrati tenis do 2027. godine?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Janik Siner navodno razmišlja i o radikalnoj odluci da završi sezonu ranije i da se potpuno posveti oporavku i pripremama za narednu sezonu.

Janik Siner ne igra do 2027. godine Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Janik Siner od finala Vimbldona nije odigrao nijedan zvaničan meč. Kako stvari stoje, mogao bi to da mu bude i posljednji meč u tekućoj sezoni. Italijanska "Gazeta" najavljuje šokantnu odluku prvog tenisera svijeta i "kao vjerovatan scenario ističu da bi mogao da napravi pauzu do 2027. godine". Ako se to dogodi, izvjesno je da će izgubiti prvu poziciju na ATP rang listi i to bi dodatno podgrijalo sumnje o ozbiljnosti povrede.

Već neko vrijeme se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju. Fanovi na društvenim mrežama se bave i teorijama zavjere i "tihoj suspenziji zbog dopinga" i sličnim stvarima. Sve to zato što ni Siner ni njegov tim ne žele da izađu javno i da kažu o čemu se tačno radi.

"Neophodno je više transparentnosti i komunikacije. Čemu ćutanje? Zašto? Nema ništa sporno sa tim da kažeš stvari otvoreno, neka doktor objasni šta je problem. Neka kaže o čemu se tačno radi, kakav je tretman potreban i kada bi mogao da se vrati na teren. Razumijem da žele da zaštite njegovu privatnost, slično je bilo i kada se Alkaraz povrijedio, ali je sa Janikom sve još misterioznije. Ljudi previše spekulišu", poručio je bivši italijanski teniser Korado Bracuti.

Šta su Janiku rekli ljekari?

Italijanska "Gazeta" donijela je i neke nove detalje u vezi sa Sinerovom povredom i razgovorom sa ljekarima.

"Janik je pričao sa nekoliko stručnjaka i razmatrao je odlazak na operaciju. Posljednje konsultacije imao je u Lionu i savjetovali su ga da ne ide na operaciju i da nastavi sa trenutnim tretmanima. Ali, ako neće 'pod nož', to znači da bi oporavak mogao još duže da traje. Povukao se i iz Pekinga i iz Šangaja. Zato je jedna od opcija da odmara do 2027. godine, tačnije do početka priprema za novu sezonu", navodi se u tekstu.

Kako ovo može da pomogne i Đokoviću?

Novak Đoković je rekao javno da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu i u slučaju da se Janik Siner povuče, odnosno da završi sezonu ranije, to bi moglo da pomogne i srpskom teniseru jer bi oslobodilo jedno mjesto među osam najboljih.

Naravno, Novak drži sudbinu u svojim rukama i titula u Pekingu i pobjeda protiv Aleksa de Minora bi ga približila tom cilju. Doduše, to znači da mora da ostvari dobre rezultate i u Šangaju i u Parizu...

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Janik Siner Tenis

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