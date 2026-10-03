Janik Siner se povukao: Saša Zverev sada može da postane broj 1, evo i kako

Nakon povlačenja Janika Sinera i sa mastersa u Šangaju sada Saša Zverev ima otvoren put ka prvom mjestu na ATP listi. Evo kako može da ga preuzme.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Janik Siner nema namjeru da se vraća na teren. Sada je saopštio da neće nastupati na mastersu u Šangaju. On je prethodni put igrao tenis još u finalu Vimbldona kada je osvojio trofej i pobijedio Aleksandera Zvereva. Od tada ga nema i neće ga biti još neko vrijeme.

"Nažalost, neću moći da igram na Roleks Šangaj Masters turniru ove godine, iako sam se tome nadao. Uvijek uživam da igram pred navijačima u Šangaju i veoma mi je žao što sljedeće nedjelje neću moći da budem tamo. Hvala vam svima na podršci. Radujem se što ću vas ponovo vidjeti sljedeće godine", napisao je Janik Siner.

Može da izgubi prvo mjesto

Nakon što je igrao polufinale Australijan opena osvojio je Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Madrid i Rim zaredom, a odmah je ispao na Rolan Garosu. Poslije pobjede na Vimbldonu povlačio se redom iz Montreala, Sinsinatija, sa US Opena, iz Pekinga i Šangaja.

Ipak kako je ispao u trećem kolu od Talona Grikspora prošle godine tu ne gubi mnogo bodova, samo 50. Kada mu se to oduzme pašće ispod 11.000 bodova, ali i moći će Saša Zverev da ga prestigne!

Kako Zverev može do trona?

Trenutno je na 9.630 bodova Zverev na drugom mjestu, dok je Siner prvi sa 11.000. Ukoliko bi Zverev osvojio Peking i Šangaj došao bi do 11.070 bodova i po prvi put bi bio prvi reket svijeta. Ipak prvo mora od 13 časova da savlada Šenga u Pekingu.

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