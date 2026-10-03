logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ABA liga 2026/27: Sezona zakasnila zbog sudija, kreće od drugog kola i igraće se u dvije grupe

ABA liga 2026/27: Sezona zakasnila zbog sudija, kreće od drugog kola i igraće se u dvije grupe

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

ABA liga za sezonu 2026/27 konačno počinje, a ovo je sve što treba da znate o početku takmičenja.

ABA liga 26 27 ko igra Izvor: MN PRESS

Konačno smo dočekali da počne ABA liga! Prmeijerni meč u novoj sezoni odradili su Borac i Široki u Čačku (81:87), a ove subote od 17 časova igraće se tri meča drugog kola nove sezone koja je bila odložena za nedjelju dana nakon problema sa sudijama.

Cedevita Olimpija će dočekati Cibonu, Igokea m:tel Slovan iz Bratislave, a Beč će igrati sa Klužom u Austriji od 17 časova. Od 19 će Spartak iz Subotice dočekati Bosnu, a u nedjelju nas čekaju dueli FMP-Crvena zvezda i ikirija - Dubai. Kolo se zatvara u ponedjeljak mečevima Partizan - Mega i Zadar - Studentski grad.

ABA liga kasni

Dok se ABA 2 liga preraspodjeljuje zbog odustanja tima iz Skoplja, ABA 1 je kasnila jer nije bilo sudija. Na kraju je sa zakažnjenjem izabran 31 arbitar i tu će biti potpuno novih imena. Biće arbitara iz Austrije, Bugarske, Kolumbije, Italije, Rumunije i Švedske, jer uprava liga nije uspjela da ostvari dogovor sa prethodnom garniturom.

Takođe je odlučeno da liga počne od drugog kola, a da prvo bude odigrano naknadno kada se za njega pronađu termini. Vidjećemo kako će i to ići pošto gotovo pola lige igra Evropu - Crvena zvezda, Partizan, Dubai, Budućnost, Kluž, Cedevita Olimpija, Bosna, Spartak, igokea, Cibona i Beč.

Ko je gdje?

U grupi A igraju Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FMP, Borac, Krka, Široki i debitant Slovan iz Bratislave. U grupi B su Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

ABA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC