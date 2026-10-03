"Moja prva pobjeda u ABA ligi!" Trener Širokog dugo će pamtiti utakmicu u Čačku!

Marijan Bagarić upisao je prvu pobjedu u ABA ligi u trenerskoj karijeri.

Izvor: HKK Široki

Košarkaši Širokog trijumfovali su u prvoj utakmici u ABA ligi nakon 12 godina.

Prošlosezonski šampion drugorazrednog jadranskog takmičenja gostovao je u Čačku ekipi Borca i upisao pobjedu razlikom od šest poena (81:87). Tako je na najbolji način najavio prvi domaći duel, sa Cedevita Olimpijom, koji je zakazan za 10. oktobar u 21.00.

Imali su Širokobriježani nakon prve dvije četvrtine prednost od 17 poena (31:48). Uspjeli su Čačani međutim da se vrate u meč i priđu samo na korak zaostatka u par navrata, ali su izabranici Marija Bagarića u završnici susreta odbili nalet domaćih i stigli do pobjede.

"U prvom poluvremenu jedna odlična predstava sa naše strane. Čestitam svojim momcima, a ovo je moja prva pobjeda u ABA ligi. Hvala im na tome, oni su zaslužni. Naša prva pobjeda ove sezone, nadam se da ćemo biti dobri i dalje. Drago mi je da je to u Čačku, jednoj tradicionalno košarkaškoj sredini, svi znamo koja imena odavde dolaze. Stvarno sam srećan i ponosan", rekao je hrvatski trener poslije utakmice u Čačku.

Preostala dva bh. predstavnika igraju ove subote. Igokea m:tel sa početkom u 17.00 časova dočekuje Slovan, debitanta u ABA ligi, dok će Bosna svoj meč druge runde, protiv Spartaka u Subotici, početi dva časa kasnije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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