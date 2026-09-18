"Vi ste mediokriteti": Teško tenisu poslije Đokovića, sada je to svima jasno

Talon Grikspor kritikovao finale US Opena, nazivajući igrače mediokritetima. Kako godine Novaka Đokovića i povrede utiču na tenisku scenu? Pa, recimo da to više nije isti sport.

Izvor: COREY SIPKIN / UPI / Profimedia

Saša Zverev pobijedio je Bena Šeltona u finalu US Opena za 2026. godinu - i to je meč koji teniski navijači izgleda ipak nisu htjeli da vide, iako se godinama pričalo o tome da hoće "neka nova lica". Sada kada je Novak Đoković daleko od forme potrebne za finale grend slema, a Karlos Alkaraz i Janik Siner su povrijeđeni i nisu na onom svom vrhunskom nivou, sada se tek primjećuje koliko je ostatak "tura" neatraktivan za gledanje.

Upravo na tome je insistirao holandski teniser Talon Grikspor, poznat po britkom jeziku, koji je prilično kritikovao svoje kolege koje nisu odigrale naročito kvalitetan meč u Njujorku - s tim da je Zverev bio nešto bolji i došao je do drugog grend slema u karijeri.

Žestoko udario na Zvereva i Šeltona

"Mislio sam da je finale US Opena bilo prilično prosječno, odigrali su kao mediokriteti", rekao je Grikspor za holandski "Telegraf" poslije ne tako interesantnog finala u Njujorku:

"Šelton je bio veoma nekonstantan i poklanjao je dva ili tri poena po gemu".

"U isto vrijeme su se održavali i drugi sportski događaji, a meni je jednostavno teško da gledam Zvereva. Naročito na ovom turniru, gdje je prije svakog servisa 400 puta odbijao lopticu. Bilo je zaista ekstremno, ali očigledno mu je pomagalo. Možda bi trebalo i ja to da radim", rekao je Grikspor koga je inače sa turnira izbacio Ben Šelton (3:1), a poručuje da je Amerikanac srećno bio bolji od Alkaraza: "Karlitos je trebalo da pobijedi Šeltona u četvrtfinalu, ali je odigrao užasan taj-brejk u petom setu".

"Ne postoji nijedna dlaka na mojoj glavi koja misli da će Zverev završiti godinu kao broj jedan na svijetu", zaključio je on.

Talon Grikspor (30) je do sada osvojio tri titule u karijeri i najbolji plasman mu je 21. mjesto na ATP listi. Trenutno je 56. na svijetu i nastupa za reprezentaciju Holandije u Dejvis kupu protiv Kolumbije, pa su pomenute izjave nastale uoči tih mečeva, u nešto opuštenijem tonu sa "domaćim" novinarima.

Inače, on je eksplodirao 2023. godine i tada se probio među prvih 100, a tada ga je hvalio i Đoković:

"Ima mnogo jakih udaraca u svojoj igri. Ima odličan servis i forhend i to su mu omiljeni udarci. Pokušava da diktira tempo poena iz pozadine i znao sam da moram da mu "uzmem" osnovnu liniju kako bih ga pobijedio".

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