Zverevu drhtao glas dok je pričao o majci: "Ljekar nam je rekao lošu vijest, pamtim kad smo izašli iz ordinacije"

Saša Zverev je poslije titule u Njujorku imao emotivno izlaganje i obratio se svojoj majci Irini koja je imala najveći značaj za njegovu karijeru.

Izvor: John Patrick Fletcher/Action Plu / Actionplus / Profimedia

Saša Zverev je po drugi put osvojio grend slem trofej. U razmaku od samo nekoliko mjeseci je podigao dva pehara, prvo na Rolan Garosu, pa onda i na US openu. U finalu je u Njujorku srušio Bena Šeltona i razočarao Amerikance - 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Poslije toga je održao emotivan govor.

"Prvo želim da čestitam Benu. Nevjerovatan je igrač i osoba, bilo je ovo njegovo prvo grend slem finale i rekao sam mu da će se vratiti ovde sigurno više puta. Ako bi mogao da se kladim, stavio bih novac na to da ćeš osvojiti grend slem ovdje. Čestitam Benovom timu, njegovom ocu Brajanu, majci i sestri, svi koji ste jako važni za njega. Znam koliko je meni moja porodica važna, znam da je svaka titula porodična priča i kod vas. Svi vučete u istom smjeru radi uspjeha. Čestitam i tebi i tvojoj familiji, zaslužili ste", počeo je Zverev.

Zastao je na kratko, pa se obratio i Šeltonovoj djevojci i ćerki Denisa Rodmana - Triniti Rodman.

"I Triniti Rodman bih da čestitam. Zar nemaš utakmicu večeras? Ti si njegova srećna amajlija, obično mu donosiš sreću. Ne ovog puta, ali inače", nasmijao se Zverev.

"Irina, ti si najvažnija osoba u mom životu"

Kada se obratio rivalu, onda je bio na ivici suza. Sa knedlom u grlu se obratio svojoj majci Irini. Osobi koja je bila sa njim u ljekarskoj ordinaciji kada su mu saopštili da ima dijabetes i kada su mu rekli da neće moći da se bavi sportom na najvišem nivou.

"Želim da se zahvalim mom timu, čekali smo 13 godina, sad smo osvojili dvije titule u tri mjeseca. Mislim da je Bog vidio, zna koliko smo radili, patili, kroz šta smo sve prošli, ova godina je nagrada za sve što smo uradili. Ne bih bio ovdje bez vas. Hoću da se zahvalim još jednoj osobi koja nikada ne gleda moje mečeve. Irini. Ona je najvažnija osoba u mom životu", izgovorio je Saša.

Nije mu bilo lako dok priča o svemu tome. Uzdahnuo je, pa nastavio sa obraćanjem.

"Kada tvoj četvorogodišnji sin dobije dijagnozu dijabetesa i kada doktori kažu da će život i sport da budu limitirani. Potrebna je jaka majka koja će da izađe iz ljekarske ordinacije i da kaže da će njen sin biti ono što poželi u životu. Ako želi da bude teniser, biće i ta bolest nas neće definisati. Srećan sam da smo radili, progurali i radimo stvari koje sada radimo. Moja majka je najvažnija i najsnažnija osoba koju poznajem. Nema mnogo osoba koje mogu da urade ovo što je ona uradila", kazao je Zverev i dobio aplauze punog stadiona.