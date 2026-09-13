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"Saša, sad ti neću ništa reći": Marijana Veljović opomenula Zvereva, pa podigla prst da upozori Šeltona

"Saša, sad ti neću ništa reći": Marijana Veljović opomenula Zvereva, pa podigla prst da upozori Šeltona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Marijana Veljović imala je manju raspravu sa Sašom Zverevim, pa je opomenula i Bena Šeltona u finalu US opena.

Marijana Veljović opomenula Zvereva i upozorila Šeltona u finalu US opena Izvor: Printscreen/Eurosport

Marijana Veljović dobila je tu čast da sudi finale US opena između Saše Zvereva i Bena Šeltona. Kao što to obično biva u mečevima visokog naboja, dođe do tenzija i reakcija sa obje strane. Upravo to se dogodilo i u ovom okršaju gdje je Srpkinja morala da reaguje.

Sredinom drugog seta, pred početak osmog gema u kom je Šelton trebalo da servira, Saša je odugovlačio. Nije izašao na teren na vrijeme. Amerikanac je odmah pogledao ka Marijani, dok ona nije htjela da reaguje i da opomene Nijemca odmah. Zašto? Jer je provjeravao svoj šećer, pošto je dijabetičar. Nije htjela da se miješa u sve to, ali ga je opomenula kada je sve završeno.

"Neću ti reći ništa ovog puta. Ali, možeš to malo brže da odradiš", rekla je Marijana aludirajući na to da je to učinio tek na samom kraju pauze, a ne na početku.

Zverev nije reagovao, otišao je na svoju poziciju za ritern, dok je Šelton u tom momentu pokušao da protestuje i počeo je da priča sa njom. Veljovićeva je samo podigla prst, odmahnula i stavila mu do znanja da neće tolerisati takvu vrstu komentara.

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Tagovi

US open Tenis Marijana Veljović Ben Šelton Aleksandar Zverev

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