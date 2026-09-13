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Elena Ribakina osvojila US open: Arina Sabalenka uzalud slomila reket, izgubila je i titulu i prvo mjesto

Elena Ribakina osvojila US open: Arina Sabalenka uzalud slomila reket, izgubila je i titulu i prvo mjesto

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U finalu US opena snage su odmerile Elena Ribakina i Arina Sabalenka i pobjedu je na kraju odnijela kazahstanska teniserka.

jelena ribakina sampionka us opena Izvor: JULIAN FINNEY / Getty images / Profimedia

Elena Ribakina je šampionka US opena. U finalu posljednjeg grend slema sezone je srušila Arinu Sabalenku - 6:4, 5:7, 6:2. I ne samo to, nego joj je prije par dana uzela i prvo mjesto. Dakle, dupla pobjeda za kazahstansku teniserku rođenu u Moskvi (Rusija). Po prikazanom je mogla i ranije da završi meč, ali je za nju svakako najbitnije da je podigla treći grend slem pehar u karijeri. Slavila je ove godine na Australijan openu, prije toga na Vimbldonu, fali joj još samo Rolan Garos da kompletira seriju.

Ribakina je u potpunosti kontrolisala dešavanja u prvom setu. Podatak da se nije suočila ni sa jednom brejk loptom sve govori. Prve tri u trećem gemu nije iskoristila Elena, ali novu nije propustila dva gema kasnije. Oduzela je servis Sabalenki i da nije propustila brejk šansu u sedmom gemu vjerovatno bi rezultat prvog seta bio još ubjedljiviji (6:4).

U drugom setu je Ribakina nastavila da servira fantastično, a u trećem gemu je propustila dvije šanse da oduzme servis rivalki. U isto vrijeme je nastavila da blista u svojim servis gemovima. Čekala je Sabalenka svoju šansu i dočekala je u desetom gemu kada je došla do prvih brejk šansi na meču. Nije ih iskoristila, prvo je poslala forhend u aut, pa onda i bekhend u narednom poenu. Ribakina se izvukla i izjednačila (5:5). Ali, ono što je tada uspjela da spasi nije nekoliko minuta kasnije. Sabalenka je sa razlogom toliko dugo u samom vrhu. Dočekala je treću brejk šansu, ujedno i treću set loptu i došla do izjednačenja u setovima (7:5).

Arina je na startu trećeg seta spasila brejk loptu i uspjela da se izvuče iz krizne situacije. U tom gemu je našla rješenje, ali dva gema kasnije nije uspjela da zadrži svoj servis. Elena je napravila brejk, pa ga je potvrdila (3:1). Sabalenka je tražila način da se vrati u meč, poslije skoro svakog dobijenog poena je ispuštala glasan urlik, bodrila je sebe, pokušavala sve što može da ostane u igri...

Uprkos svom tom trudu, nije joj ništa polazilo za rukom. Suočila se sa novom brejk loptom i prije toga je čučnula i gledala u zemlju što je pokazalo koliko joj je teško. Prvu je spasila, drugu nije, Elena je povela sa 5:2 i samo se čekao kraj meča. Došao je vrlo brzo pošto je sjajno servrala za potvrdu brejka i za pobjedu (6:2). Poslije čestitki na mreži je Arina slomila svoj reket, što najbolje pokazuje njenu frustraciju...

BONUS VIDEO:

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Arina Sabalenka sa sestrom
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

(MONDO)

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Tagovi

US open Elena Ribakina Arina Sabalenka

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