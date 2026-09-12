Nestvarna dominacija: Osvojile US Open i ispisale istoriju

Katerina Sinijakova i Tejlor Taunsend su osvojile US Open. Tako je Čehinja drugi put, a Amerikanka prvi put upisala karijerni grend slem.

Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Katerina Sinijakova i Tejlor Taunsend su osvojile US Open! U konkurenciji ženskih dublova one su savladale Ešlin Kruger i Robin Montgomeri sa 5:7, 6:0, 6:2. Nakon izgubljenog prvog seta su krenule da dominiraju i stigle su do istorije. One su kompletirale karijerni grend slem u dublu!

Tejlor Taunsend je nedostajao US Open kao što je upravo sa Sinijakovom osvojila Vimbldon 2024. godine, Australijan open 2025. i Rolan Garos 2026. godine. Sinijakova je ovo uspjela da uradi čak drugi put! Prvo je sa Barborm Krejčikovom uzela sva četiri grend slema, a sada je to uradila i sa Amerikankom.

Ko su osvajačice US Opena?

Trophy secured. Mission complete



The top seeds turn the final around against Krueger/Montgomery, winning 5-7, 6-0, 6-2 to lift the US Open title.pic.twitter.com/ZFezwS3TH5 — US Open Tennis (@usopen)September 11, 2026

Katerina Sinijakova ima 30 godina, u singlu je trenutno 39. i najviše je došla do četvrtog kola grend slemova u singlu. U dublovima ima čak 12 titula, a osvojila je i Vimbldon u miks dublu prošle godine sa Semom Verbekom. Ima zlata sa Olimpijskih igara u Tokiju sa Krejčikovom i u Parizu sa Tomašom Mahačom.

Tejlor Taunsend takođe ima 30 godina i trenutno je 79. u singlu. Na grend slemovima u singlu ima četvrto kolo US Opena, a u dublu ima ova četiri grend slem trofeja sa Sinijakovom. U miksu je najviše stigla do finala US opena sa Donaldom Jangom i Rolan Garosa sa Evanom Kingom, a oba finala je izgubila od Sare Erani i Andree Vavasorija.

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