Ribakina i Hrvat se opet svađali: Prva teniserka svijeta dala otkaz Ivaniševiću i vratila suspendovanog trenera

Nikome nije jasno šta se odigralo prošle godine, ali je ponovna saradnja Ribakine i Stefana Vukova urodila plodom.

Izvor: Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u polufinale US Opena i tako obezbijedila prvu poziciju na WTA listi. Poslije dvije sezone došao je kraj dominaciji Arine Sabalenke, koja ne igra svoj tenis još od marta kada je slavila u Majamiju. Ribakina je sjajnu sezonu najavila osvajanjem Australijan Opena, dočekala je pad u formi Bjeloruskinje i na kraju ostvarila veliki podvig na US Openu.

Ono što oduvijek intrigira tenisku javnost je njen odnos sa hrvatskim trenerom Stefanom Vukovim, zbog kojeg je otpustila Gorana Ivaniševića.

Njih dvoje imaju jako turbulentan odnos, a imali su verbalni "okršaj" i tokom četvrtfinala. Ribakina nije bila zadovoljna savjetima trenera, pa je u nekoliko navrata izgledalo kao da se svađaju. U momentima kada je Ćinven Ženg povela u setovima, bilo je poprilično neprijatno. Izgleda da je Eleni upravo to dalo varnicu, pa je stigla do preokreta kao protiv Sabalenke u Melburnu, kada je osvojila drugu grend slem titulu u sezoni.

Ko je Stefano Vukov?

Iako je njegov rad osporavan zbog suspenzije izrečene od WTA, saradnja sa Elenom je imala dosta uspjeha. Rođen je u Rijeci 1987. godine, a tenis je počeo da igra sa 12 godina. Uglavnom se takmičio na fjučersima, a u jednom momentu je bio 1.222 na ATP rang listi. Kada je vidio da ljubav prema tenisu ne može da pretoči u bolje rezultate, polako je preusmjerio svoj fokus na trenerski rad, u početku je trenirao juniore.

Njegov trenerski put počeo je na Floridi, a saradnja sa Ribakinom 2019. godine kada je ona imala samo 19 godina.

Ona je u to vrijeme bila rangirana među 200 najboljih na svijetu, ali je 2019. godinu završila kao 37. na svijetu, osvojivši svoju prvu WTA titulu u Bukureštu. Do kraja 2020. godine, Kazahstanka je pod vođstvom Hrvata stigla do 19. mjesta na svijetu, osvojivši dvije titule i stigavši do još šest finala.

Ribakina se konačno probila ka vrhu 2022. godine. Vukov je te godine vodio Kazahstanku do titule na Vimbldonu, gdje je Ribakina pobijedila Ons Žaber. Sljedeće godine je izborila finale Australijan Opena i osvojila titule u Rimu i Indijan Velsu.

Ponašanje trenera prema Ribakinoj prvi put je privuklo pažnju tokom Australijan opena 2023. godine, ali je Elena stala na stranu Vukova. Tenzije su se pojačale 2024. godine nakon njenog poraza u četvrtfinalu Rolan Garosa, a potom je uslijedio zvaničan raskid saradnje.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ribakina je angažovala Gorana Ivaniševića kao novog trenera nakon raskida, a ubrzo je stigla potvrda da je Stefano zapravo suspendovan. Hrvat nije imao pravo da dobije akreditaciju ni za jedan WTA turnir dok je istraga trajala, a pošto je Tenis Australija potvrdila suspenziju, nije bio akreditovan za Australijan open.

U februaru 2025. godine potvrđeno je da je WTA suspendovala Vukova na 12 mjeseci, ali je nastavio da radi sa Ribakinom van zvaničnih turnira dok je pokretao žalbu.

Šest mjeseci kasnije, vratio se trenerskom radu sa Ribakinom nakon što mu je zabrana ukinuta, a upravo taj njen nezvaničan odnos sa Vukovim otjerao je Gorana Ivaniševića koji se našao u vrtlogu kakav nije ni slutio.

Šta je rekao Goran Ivanišević?

Nekadašnji trener Novaka Đokovića je pronašao prvi angažman na WTA turu, ali nije sve ispalo onako kako je očekivao. Nije otkrivao previše detalja, ali je jasno da je povratak Stefana Vukova bio presudan za raskid saradnje.

"Malo je bilo čudno, neću mnogo pričati. To je jedna tužna i čudna priča. Za nju smatram da je za mene, i prije nego što sam postao njen trener, najbolja teniserka na svijetu ubjedljivo, najljepše igra, najjednostavnije... Stvarno sam uživao", rekao je Ivanišević.

Prošle godine je Ribakina nanizala loše rezultate, što je dodatno zakomplikovalo situaciju i na kraju je rastanak bio neminovan.

"Nažalost, neke stvari izvan terena su se desile, koje nisam mogao kontrolisati i nisam želio biti dio toga i te priče. Odlučio sam da je najbolje da se povučem. Njoj želim sve najbolje u karijeri, ona će uvijek biti u prvih pet ili 10 bez problema", rekao je Ivanišević na tu temu.