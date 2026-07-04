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Senzacija na Vimbldonu: Ribakina nemoćna u Londonu, ispala u trećem kolu

Senzacija na Vimbldonu: Ribakina nemoćna u Londonu, ispala u trećem kolu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dvostruka osvajačica grend slem titula Elena Ribakina ispala je u trećem kolu Vimbldona

elena ribakina Izvor: Copyright (c) 2026 Colin McPhedran/Shutterstock. No use without permission.

Belgijanka Elize Mertens priredila je iznenađenje na Vimbldonu, pošto je u trećem kolu savladala Elenu Ribakinu, teniserku koja nastupa pod zastavom Kazahstana, poslije 98 minuta igre - 7:6 (4), 6:1.

Iako je Ribakina, druga teniserka svijeta, u međusobnim duelima imala bolji skor, ovaj put nije uspjela da potvrdi ulogu favorita. Prvi set bio je jedini u kojem je pružila ozbiljniji otpor, ali je Mertens bila mirnija u taj-brejku i stigla do početne prednosti. U nastavku meča Belgijanka je u potpunosti preuzela kontrolu. Ribakina je pravila veliki broj grešaka, što je Mertens znala da kazni i serijom brejkova brzo stigla do ubjedljivih 5:1.

U završnici meča viđena je velika borba na servis Mertens, Ribakina je imala dvije šanse da se vrati u set, ali ih nije iskoristila. U narednom gemu obje teniserke su imale prilike da ga osvoje, ali bez uspjeha - Ribakina za ostanak u meču, a Mertens za pobjedu.

Na kraju, Belgijanka je iskoristila svoju priliku i završila posao, pa je zakazala duel sa Čehinjom Marijom Buzkovom, koja je ranije savladala Ruskinju Ljudmilu Samsonovu poslije preokreta - 4:6, 7:6(3), 6:4.

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Tagovi

Elena Ribakina Tenis teniserke Vimbldon Elize Mertens

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