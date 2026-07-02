"Ne znam ništa, moram da pričam sa timom": Mira bacila reket, pa plakala na Vimbldonu pred kamerama

Mira Andrejeva napravila je haos poslije ispadanja sa Vimbldona. Prvo je bacila reket na terenu, pa je onda plakala na konferenciji za medije

Izvor: Printscreen/Wimbledon

Mira Andrejeva došla je na Vimbldon kao grend slem šampionka, a ispala je već u drugom kolu. Ruska teniserka poražena je od Barbore Krejčikove poslije velike borbe - 4:6, 7:5, 6:4. Ponovo je napravila haos što je jedan od najvećih problema koje ima mlada Ruskinja.

Po završetku meča je bacila reket ka svojoj klupi, onda je imala "hladno" rukovanje sa rivalkom, pa je na kraju sve emocije izbacila pred kamerama. Rasplakala se na konferenciji za medije.

Roland-Garros champion Mirra Andreeva is GONE in the second round



Her reaction could not be more different to her victor Barbora Krejcikova



↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU#Wimbledonpic.twitter.com/pTRHRcqZeR — Stan Sport (@StanSportAU)July 2, 2026

"Ona je igrala dobro, ja sam propustila svoje šanse i ona je pobijedila. Biće mi potrebno nekoliko dana da dođem k sebi. Izvinite. Trebaće mi vremena. Tek poslije toga ću da se vratim na treninge. Ne znam na kom turniru ću igrati. Moram da pričam sa svojim timom i da vidim", rekla je Mira u suzama.

"Znam kako se Mira ponaša"

La actitud de Mirra Andreeva cuando pierde partidos es algo que tiene que mejorar de manera urgente.pic.twitter.com/DtUEm6hLw7https://t.co/82UMUb2jZA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)July 1, 2026

O ponašanju mlade ruske teniserke i svemu viđenom na terenu je pričala i Krejčikova. Posebno kada je riječ o trećem setu gde je Andrejeva u jednom momentu počela i sebe da udara reketom.

"Teško je. Poznajem je i znam kako se ponaša. Igrale smo mnogo puta, tako da znam kakva je. Ja sam sa druge strane mreže i trudim se da se fokusiram na sebe i na stvari koje ja moram da uradim", objasnila je Barbora.