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"Ne znam ništa, moram da pričam sa timom": Mira bacila reket, pa plakala na Vimbldonu pred kamerama

"Ne znam ništa, moram da pričam sa timom": Mira bacila reket, pa plakala na Vimbldonu pred kamerama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mira Andrejeva napravila je haos poslije ispadanja sa Vimbldona. Prvo je bacila reket na terenu, pa je onda plakala na konferenciji za medije

Mira Andrejeva plakala na konferenciji za medije Izvor: Printscreen/Wimbledon

Mira Andrejeva došla je na Vimbldon kao grend slem šampionka, a ispala je već u drugom kolu. Ruska teniserka poražena je od Barbore Krejčikove poslije velike borbe - 4:6, 7:5, 6:4. Ponovo je napravila haos što je jedan od najvećih problema koje ima mlada Ruskinja.

Po završetku meča je bacila reket ka svojoj klupi, onda je imala "hladno" rukovanje sa rivalkom, pa je na kraju sve emocije izbacila pred kamerama. Rasplakala se na konferenciji za medije.

"Ona je igrala dobro, ja sam propustila svoje šanse i ona je pobijedila. Biće mi potrebno nekoliko dana da dođem k sebi. Izvinite. Trebaće mi vremena. Tek poslije toga ću da se vratim na treninge. Ne znam na kom turniru ću igrati. Moram da pričam sa svojim timom i da vidim", rekla je Mira u suzama.

"Znam kako se Mira ponaša"

O ponašanju mlade ruske teniserke i svemu viđenom na terenu je pričala i Krejčikova. Posebno kada je riječ o trećem setu gde je Andrejeva u jednom momentu počela i sebe da udara reketom.

"Teško je. Poznajem je i znam kako se ponaša. Igrale smo mnogo puta, tako da znam kakva je. Ja sam sa druge strane mreže i trudim se da se fokusiram na sebe i na stvari koje ja moram da uradim", objasnila je Barbora.

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Tagovi

Mira Andrejeva Tenis teniserke Vimbldon

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