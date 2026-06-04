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Ukrajinka dobila lekciju od Ruskinje: Marta se pravila luda i odbila da pruži ruku i čestita

Ukrajinka dobila lekciju od Ruskinje: Marta se pravila luda i odbila da pruži ruku i čestita

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Marta Kostjuk odbila je da pruži ruku Miri Andrejevoj i da joj čestita plasman u finale Rolan Garosa

Marta Kostjuk nije čestitala Miri Andrejevoj Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Mira Andrejeva boriće se za prvu grend slem titulu pošto je prošla u finale Rolan Garosa. Ruska teniserka je u polufinalu pobijedila Ukrajinku Martu Kostjuk - 6:1, 6:3. Sada čeka ishod drugog polufinala u kom će igrati Dijana Šnajder (Rusija) i Maja Hvalinjska (Poljska).

Poznato je već da postoje tenzije kada igraju ruske i ukrajinske teniserke i takva situacija ponovila se i danas. Kostjuk je bila ta koja se pravila luda i odbila je da pruži ruku mladoj ruskoj teniserki koja je napravila uspjeh karijere. Prišla je, pozdravila se sa sudijom i otišla sa terena.

Za razliku od nje, Andrejeva je u prvoj izjavi na terenu iznijela niz pohvala na igru protivnice i hvalila je i njenu sezonu i stil igre.

Kostjuk je prozivala i napadala

Prije polufinala je Kostjuk javno napala i Miru i druge ruske teniserke

"Dijana Šnajder je pobijedila Olinkinu i onda je rekla "ja ne igram protiv protivnice, već protiv loptice, jer su sve loptice iste". Andrejeva je pričala o igranju protiv teniserke iz Ukrajine i rekla je "da igra protiv loptice koja dolazi ka njoj i da joj nije važno ko je sa druge strane mreže. Frustrirajuće je kada čuješ tako nešto. Zvuči kao da pokušavaju da izbjegnu da pričaju o trenutnoj situaciji. One su izabrale strategiju koja im daje rezultat i to je to. Očigledno je da ne mogu da uradim mnogo toga po tom pitanju. Voljela bih da postoji jasniji stav oko toga šta se događa, jer kada tvoja zemlja ubija druge ljude, onda ne znam kako možeš mirno da spavaš noću kada znaš šta se sve dešava i ćutiš. Nemam šta više da dodam", rekla je Marta.

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Tagovi

Marta Kostjuk Mira Andrejeva Tenis Rolan Garos teniserke

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