Ukrajinka ponizila klinku iz Rusije: Odbila rukovanje i čestitke, pa gledala kako plače

Nakon pobjede u Madridu, Marta Kostjuk je odbila da čestita Miri Andrejevoj, niti joj je pružila ruku. Mlada ruska teniserka je na kraju i plakala.

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je Masters u Madridu iako nije bila ni u prvih deset favoritkinja ovog turnira. Kostjuk je igrala fantastično i za kraj je u finalu pobijedila Miru Andrejevu iz Rusije (6:3, 7:5), čime je nanizala čak 11 uzastopnih pobjeda jer je prethodno osvojila i Ruen.

Kao što se nije rukovala ni sa Aleksandrom Potapovom, koja se odrekla Rusije i uzela pasoš Austrije, tako Kostjukova takođe nije pružila ruku ni mnogo mlađoj Miri Andrejevoj poslije meča. Ruskinja se rasplakala poslije meča i jedva je dolazila do riječi.

Great celebration from Marta Kostyuk as she wins her maiden WTA 1000 Title, but the fact she wouldn't shake 19 year old Mirra Andreevas hand or even acknowledge her in her winning speech, is not a good look for Tennis.



Athletes aren't politicians.



Čak ni tada Marta Kostjuk nije rekla "čestitam" svojoj protivnici iz Rusije, nego se zbirno "zahvalila svim protivnicama tokom turnira što su je natjerale da pomjera sopstvene granice". Zahvalila se samo navijačima koji su bili uz nju, kao i timu koji nije odustajao od nje, organizatorima...

"Nevjerovatno je stajati ovdje, trebalo mi je godinama da dođem ovdje i sada mi jedino na pamet pada riječ - konzistentnost. To radim jako dobro u posljednjih godinu dana, ponosna sam na sebe i moj tim, hvala vam što ste uz mene. Ne znaju drugi kroz šta smo sve prošli i koliko sam puta htjela da odustanem, ali niste odustali i hvala vam", rekla je Marta Kostjuk u svom govoru koji je završila: "Slava Bogu i slava Ukrajini."

"I'd like to congratulate Marta and the team for this amazing win today and for how your clay season is going as well. You won two tournaments in a row. You're playing very well. Congrats for the win today as well"…

Pogledajte i njeno kompletno obraćanje tokom kog se vidi i kako plače Mira Andrejeva (19), koja inače niti jednog trenutka nije rekla bilo šta pozitivno o sukobu u Ukrajini i distancirala se od djelovanja Rusije.

"Thanks to my team for always being there for me. I'm sorry. I promised myself I'm not gonna cry. I'm sorry. I'm just not gonna look at you because it's easier like this. Thanks to my team for…



Bez obzira na sve, Mira Andrejeva, koja je inače i dalje samo tinejdžerka, čestitala je svojoj protivnici: "Željela bih da čestitam Marti i njenom timu na nevjerovatnoj pobjedi danas, kao i na tome što igra sjajno ove sezone na šljaci. Dva turnira zaredom si osvojila, igraš dobro. Čestitam ti i na današnjoj pobjedi", rekla je Ruskinja.

Ništa od toga nije pretjerano uvažila (makar javno) teniserka iz Ukrajine koja je na neki način i potcijenila svoju protivnicu jer je poslije pobjede pravila "salto" na terenu, što bi moglo da se protumači i kao nepoštovanje.