logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinka ponizila klinku iz Rusije: Odbila rukovanje i čestitke, pa gledala kako plače

Ukrajinka ponizila klinku iz Rusije: Odbila rukovanje i čestitke, pa gledala kako plače

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon pobjede u Madridu, Marta Kostjuk je odbila da čestita Miri Andrejevoj, niti joj je pružila ruku. Mlada ruska teniserka je na kraju i plakala.

Marta Kostjuk Izvor: katatonia82/Shutterstock

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je Masters u Madridu iako nije bila ni u prvih deset favoritkinja ovog turnira. Kostjuk je igrala fantastično i za kraj je u finalu pobijedila Miru Andrejevu iz Rusije (6:3, 7:5), čime je nanizala čak 11 uzastopnih pobjeda jer je prethodno osvojila i Ruen.

Kao što se nije rukovala ni sa Aleksandrom Potapovom, koja se odrekla Rusije i uzela pasoš Austrije, tako Kostjukova takođe nije pružila ruku ni mnogo mlađoj Miri Andrejevoj poslije meča. Ruskinja se rasplakala poslije meča i jedva je dolazila do riječi.


Čak ni tada Marta Kostjuk nije rekla "čestitam" svojoj protivnici iz Rusije, nego se zbirno "zahvalila svim protivnicama tokom turnira što su je natjerale da pomjera sopstvene granice". Zahvalila se samo navijačima koji su bili uz nju, kao i timu koji nije odustajao od nje, organizatorima...

"Nevjerovatno je stajati ovdje, trebalo mi je godinama da dođem ovdje i sada mi jedino na pamet pada riječ - konzistentnost. To radim jako dobro u posljednjih godinu dana, ponosna sam na sebe i moj tim, hvala vam što ste uz mene. Ne znaju drugi kroz šta smo sve prošli i koliko sam puta htjela da odustanem, ali niste odustali i hvala vam", rekla je Marta Kostjuk u svom govoru koji je završila: "Slava Bogu i slava Ukrajini."

Pogledajte i njeno kompletno obraćanje tokom kog se vidi i kako plače Mira Andrejeva (19), koja inače niti jednog trenutka nije rekla bilo šta pozitivno o sukobu u Ukrajini i distancirala se od djelovanja Rusije.


Bez obzira na sve, Mira Andrejeva, koja je inače i dalje samo tinejdžerka, čestitala je svojoj protivnici: "Željela bih da čestitam Marti i njenom timu na nevjerovatnoj pobjedi danas, kao i na tome što igra sjajno ove sezone na šljaci. Dva turnira zaredom si osvojila, igraš dobro. Čestitam ti i na današnjoj pobjedi", rekla je Ruskinja.

Ništa od toga nije pretjerano uvažila (makar javno) teniserka iz Ukrajine koja je na neki način i potcijenila svoju protivnicu jer je poslije pobjede pravila "salto" na terenu, što bi moglo da se protumači i kao nepoštovanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marta Kostjuk Tenis teniserke Masters Madrid Mira Andrejeva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC